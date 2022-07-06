Івана Купала 2022: як правильно ворожити у купальську ніч

Вважається, що у цей день ворожіння найправдивіші та доленосніші.

У ніч з 6-го на 7-е липня відзначається одне з наймістичніших свят — Івана Купала. Здавна цей час вважається найвірнішим і вдалим для різних ворожінь. Дівчата вірять, що ворожіння цієї ночі найправдивіші, адже цей період наділений особливою енергетикою.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про традиційні ворожіння на Івана Купала, які можна провести у домашніх умовах. А також розповідаємо, як правильно ворожити у купальську ніч.

Як правильно гадати на Івана Купала 2022

Ворожити треба саме вночі, адже саме купальська ніч є магічним часом. Враховуючи ситуацію в Україні, від нічних гулянь треба відмовитися, проте кожна дівчина може погадати на свою долю, кохання та нареченого вдома.

Ворожити на Івана Купала можна у будь-якому віці — головне вірити, що обряд спрацює.

Ворожіння на Івана Купала 2022

Ворожіння на купальському вінку

Дівчата плели вінок із трав та квітів, а потім пускали його на воду і злегка штовхали. З того, що сталося з вінком і судили про майбутнє:

якщо вінок пішов на дно відразу ж — коханий розлюбив,

вінок пристав до берега — цього року весіллі не бувати, чекати доведеться ще не менше ніж рік,

вінок поплив до іншого берега — наречений буде з далеких країн,

вінок мотає з боку в бік — доля буде нещаслива, хлопці морочитимуть голову і кидати,

вінок пливе за течією – чекай на весілля з нареченим.

Ворожіння на нареченого

На подорожнику. Потрібно зірвати листя рослини, покласти його по подушку і перед сном попросити його: "Подорожник-мандрівник, ростеш ти біля дороги, все бачиш і все знаєш. Покажи, будь ласка, мені судженого уві сні". Після сказаних слів не можна ні з ким говорити. На листочках. На кількох невеликих аркушах паперу написати по одному чоловічому імені та сховати їх під подушку. На ранок потрібно дістати один із них: ім’я, яке витягли, носитиме ваш майбутній чоловік. Йдучи додому, зверніть увагу, хто перший з тварин вам зустрінеться. Якщо собака, то ви скоро зустрінете свого судженого, якщо кота — то зустріч можливо тільки через рік, а якщо загальний птах — то час готуватися до весілля.

Ворожіння на багатті

У святкову ніч на Івана Купала можна стрибнути через багаття. Якщо вогонь не торкнеться, це означає, що незабаром чекає успіх у справах та любові, а то й швидке заміжжя.

Ворожіння на ромашці

Візьміть дві ромашки, одна з них символізуватиме вас, а інша вашого коханого, і акуратно покладіть їх у воду. Якщо ромашки весь час на воді будуть разом, то це означає, що пара буде щасливою, якщо ж порізно — пара незабаром розлучиться.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в липні очікується зі спекотними посушливими періодами. Докладніше — у нашому матеріалі.