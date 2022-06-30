На українців у липні чекають погодні випробування: що кажуть синоптики

Екстремальної спеки синоптики не прогнозують, але температура все ж буде вищою за середню

Поки перший день липня готує сонячну погоду на всій території України, синоптики радять приготуватись до сухого та спекотного місяця. Екватор літа ми перетнем за температури вищої за середню та, ймовірно, із браком опадів.

Так Гідрометцентр у довгостроковому прогнозі на місяць вказує, що температура повітря в середньому очікується на 1,5-2 градуси вища за кліматичну норму. Для рівнинної України у липні ця норма становить 21-26 градусів тепла, а для Карпатських гір – 17-19 градусів. У південно-західних областях синоптики прогнозують, що опадів буде менше за норму, на решті території очікується нормальна кількість дощу – 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм).

Тим часом, народний синоптик Володимир Деркач для "Телеграфу" спрогнозував, що увесь липень в Україні погода буде коливатись. Періоди відносної прохолоди змінюватимуться спекою, а у другій декаді зросте ймовірність шквалів та буревіїв.

Якщо розглядати прогноз погоди для найбільших міст України, то погода у мегаполісах буде такою:

Київ

Липень пройде без екстремальної спеки – стовпчики термометрів не підніматимуться вище позначки +28. Ночами у столиці буде 16-18 градусів вище нуля. Лише чотири дні будуть дощові – 4, 6, 12 та 20 липня. 5 та 21 варто чекати на похмурі дні. Решту місяця очікується сонячна погода або перемінна хмарність.

Погода в Києві, липень 2022

Львів

Синоптики обіцяють столиці Західної України дуже комфортний температурний режим – в межах 23-26 градусів вдень і 12-16 вночі. Дощитиме 4, 19, 20, 21 та 22 липня.

Погода у Львові, липень 2022

Одеса

На півдні закономірно буде найспекотніше – від 26 до 31 градусу. Нічна температура – в межах 18-21 градусу. Дощі очікуються тільки на початку місяця – 1, 5 та 6 липня. Решту місяця погода буде сонячною.

Погода в Одесі, липень 2022

Харків

У Харкові погода буде схожою на київську — +23-28 вдень та +13-18 уночі. Парасольку варто мати при собі 3, 13, 18, 24 та 25 липня.

Погода в Харкові, липень 2022

Дніпро

Попри те, що Дніпро дещо північніший за Одесу, щодо погоди ці міста теж можна назвати побратимами. Денні температури тут очікуються в межах 26-31 градусу, а нічні – 18-20 вище нуля. Дощовими будуть 6, 7 та 30 липня.

Погода в Дніпрі, липень 2022

Нагадаємо, стало відомо, чи спаде спека у перші дні липня.