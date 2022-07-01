Свята у липні-2022: що відзначаємо та скільки відпочиваємо в середині літа
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Через війну в Україні не передбачено офіційних державних вихідних днів
Другий місяць літа принесе українцям безліч свят, однак, враховуючи те, що президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан до 25 серпня, змінилися і закони, які регулюють право громадян країни на відпочинок у зв’язку зі святами.
"Телеграф" розповідає, як відпочиваємо у липні 2022 року та що відзначаємо під час війни.
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Вихідні у липні-2022
Додаткових вихідних у липні не було й у мирний час, бо офіційних державних свят у середині літа немає. Так, українці відпочиватимуть у суботи та неділі. Цього місяця їх буде 10. Загальна кількість робочих днів у липні 21.
Робочі дні в Україні у липні-2022: 1; 4-8; 11-15; 18-22; 25-29.
Вихідні в Україні у липні-2022: 2-3; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31.
Додамо, що жодних скорочених робочих днів через свята так само не буде — норма трудових годин залишається незмінною.
Свята у липні-2022
1 липня – День архітектури України.
2 липня – День працівника державної податкової служби України.
3 липня – День Військово-Морських сил України, а також День працівників морського та річкового флоту України.
4 липня – День національної поліції України та День суднового експерта України.
7 липня – День працівників природно-заповідної справи та народне свято Івана Купала.
8 липня – День сім’ї в Україні.
10 липня – День рибалки.
15 липня – День українських миротворців.
16 липня – День бухгалтера України.
17 липня – День працівників металургійної галузі України.
28 липня – День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України.
29 липня — День Сил спеціальних операцій ЗСУ
31 липня – День працівників торгівлі України.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні в липні очікується зі спекотними посушливими періодами. Докладніше — у нашому матеріалі.