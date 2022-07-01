Свята у липні-2022: що відзначаємо та скільки відпочиваємо в середині літа

Через війну в Україні не передбачено офіційних державних вихідних днів

Другий місяць літа принесе українцям безліч свят, однак, враховуючи те, що президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан до 25 серпня, змінилися і закони, які регулюють право громадян країни на відпочинок у зв’язку зі святами.

"Телеграф" розповідає, як відпочиваємо у липні 2022 року та що відзначаємо під час війни.

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Вихідні у липні-2022

Додаткових вихідних у липні не було й у мирний час, бо офіційних державних свят у середині літа немає. Так, українці відпочиватимуть у суботи та неділі. Цього місяця їх буде 10. Загальна кількість робочих днів у липні 21.

Робочі дні в Україні у липні-2022: 1; 4-8; 11-15; 18-22; 25-29.

Вихідні в Україні у липні-2022: 2-3; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31.

Додамо, що жодних скорочених робочих днів через свята так само не буде — норма трудових годин залишається незмінною.

Календар свят та вихідних у липні 2022 року

Свята у липні-2022

1 липня – День архітектури України.

2 липня – День працівника державної податкової служби України.

3 липня – День Військово-Морських сил України, а також День працівників морського та річкового флоту України.

4 липня – День національної поліції України та День суднового експерта України.

7 липня – День працівників природно-заповідної справи та народне свято Івана Купала.

8 липня – День сім’ї в Україні.

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10 липня – День рибалки.

15 липня – День українських миротворців.

16 липня – День бухгалтера України.

17 липня – День працівників металургійної галузі України.

28 липня – День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України.

29 липня — День Сил спеціальних операцій ЗСУ

31 липня – День працівників торгівлі України.

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