Івана Купала 2022: що в жодному разі не можна робити у це свято
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На Івана Купала прийнято стрибати через багаття.
Ніч з 6 на 7 липня — це один із наймістичніших періодів на рік, адже цього дня відзначається свято — Івана Купала. У це свято багато дівчат ворожать на нареченого, адже в цей день ворожіння найправдивіші й доленосніші, а пари стрибають через багаття.
Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні традиції та заборони цього свята.
Івана Купала 2022 року: традиції
Раніше цієї містичної ночі зазвичай збирали лікарські рослини, адже люди вірили, що в цей час вони наповнюються цілющою силою. Особливий попит мати деревій, звіробій та ромашка.
Однією з найвідоміших традицій на день Івана Купала є плетіння вінків. Незаміжні дівчата збирали квіти та робили з них вінки, які потім пускали по воді. вважалося, що якщо він потоне — дівчина не вийде заміж цього року, а якщо відплив від берега — значить весіллі незабаром бути.
Також було заведено стрибати через багаття. Вважалося, що якщо пара змогла перестрибнути через вогонь, не рознявши рук, значить їм судилося бути разом, а для одружених "вдалий" стрибок через вогонь означає, що їхнє здоров’я буде весь рік міцним.
Що категорично не можна робити у свято Івана Купала 2022
- У ніч на Івана Купала не можна спати, адже до хати може пробратися нечиста сила.
- Забороняється давати і позичати.
- На Івана Купала не можна купатися у водоймах.
- У цей день не можна бити свійських тварин, особливо корів.
- Не можна сперечатися, свариться та конфліктувати.
- Не варто стригти волосся та носити чорні головні убори.
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