Івана Купала 2022: що в жодному разі не можна робити у це свято

На Івана Купала прийнято стрибати через багаття.

Ніч з 6 на 7 липня — це один із наймістичніших періодів на рік, адже цього дня відзначається свято — Івана Купала. У це свято багато дівчат ворожать на нареченого, адже в цей день ворожіння найправдивіші й доленосніші, а пари стрибають через багаття.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні традиції та заборони цього свята.

Івана Купала 2022 року: традиції

Раніше цієї містичної ночі зазвичай збирали лікарські рослини, адже люди вірили, що в цей час вони наповнюються цілющою силою. Особливий попит мати деревій, звіробій та ромашка.

Однією з найвідоміших традицій на день Івана Купала є плетіння вінків. Незаміжні дівчата збирали квіти та робили з них вінки, які потім пускали по воді. вважалося, що якщо він потоне — дівчина не вийде заміж цього року, а якщо відплив від берега — значить весіллі незабаром бути.

Також було заведено стрибати через багаття. Вважалося, що якщо пара змогла перестрибнути через вогонь, не рознявши рук, значить їм судилося бути разом, а для одружених "вдалий" стрибок через вогонь означає, що їхнє здоров’я буде весь рік міцним.

Що категорично не можна робити у свято Івана Купала 2022

У ніч на Івана Купала не можна спати, адже до хати може пробратися нечиста сила.

Забороняється давати і позичати.

На Івана Купала не можна купатися у водоймах.

У цей день не можна бити свійських тварин, особливо корів.

Не можна сперечатися, свариться та конфліктувати.

Не варто стригти волосся та носити чорні головні убори.

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