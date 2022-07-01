Праздники в июле-2022: что отмечаем и сколько отдыхаем в середине лета

Из-за войны в Украине не предусмотрены официальные государственные выходные дни

Второй месяц лета принесет украинцам множество праздников, однако, учитывая то, что президент Владимир Зеленский продлил военное положение до 25 августа, изменились и законы, регулирующие право граждан страны на отдых в связи с праздниками.

"Телеграф" рассказывает, как отдыхаем в июле 2022 года и что отмечает во время войны.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Выходные в июле-2022

Дополнительных выходных в июле не было и в мирное время, потому что официальных государственных праздников в середине лета нет. Так, украинцы будут отдыхать в субботы и воскресенья. В этом месяце их будет 10. Общее количество рабочих дней в июле 21.

Рабочие дни в Украине в июле-2022: 1; 4-8; 11-15; 18-22; 25-29.

Выходные в Украине в июле-2022: 2-3; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31.

Добавим, что никаких сокращённых рабочий дней из-за праздников так же не будет — норма трудовых часов остается прежней.

Календарь праздников и выходных в июле 2022 года

Праздники в июле-2022

1 июля – День архитектуры Украины.

2 июля – День работника государственной налоговой службы Украины.

3 июля – День Военно-Морских сил Украины, а также День работников морского и речного флота Украины.

4 июля – День национальной полиции Украины и День судового эксперта Украины.

7 июля – День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.

8 июля – День семьи в Украине.

Читайте также: Категория Общество Украинцев в июле ждут погодные испытания: что говорят синоптики Экстремальной жары синоптики не прогнозируют, но температура все же будет выше средней

10 июля – День рыбака.

15 июля – День украинских миротворцев.

16 июля – День бухгалтера Украины.

17 июля – День работников металлургической отрасли Украины.

28 июля – День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси – Украины.

29 июля — День Сил специальных операций ВСУ

31 июля – День работников торговли Украины.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в июле ожидается с жаркими засушливыми периодами. Подробнее — в нашем материале.