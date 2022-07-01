Праздники в июле-2022: что отмечаем и сколько отдыхаем в середине лета
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Из-за войны в Украине не предусмотрены официальные государственные выходные дни
Второй месяц лета принесет украинцам множество праздников, однако, учитывая то, что президент Владимир Зеленский продлил военное положение до 25 августа, изменились и законы, регулирующие право граждан страны на отдых в связи с праздниками.
"Телеграф" рассказывает, как отдыхаем в июле 2022 года и что отмечает во время войны.
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Выходные в июле-2022
Дополнительных выходных в июле не было и в мирное время, потому что официальных государственных праздников в середине лета нет. Так, украинцы будут отдыхать в субботы и воскресенья. В этом месяце их будет 10. Общее количество рабочих дней в июле 21.
Рабочие дни в Украине в июле-2022: 1; 4-8; 11-15; 18-22; 25-29.
Выходные в Украине в июле-2022: 2-3; 9-10; 16-17; 23-24; 30-31.
Добавим, что никаких сокращённых рабочий дней из-за праздников так же не будет — норма трудовых часов остается прежней.
Праздники в июле-2022
1 июля – День архитектуры Украины.
2 июля – День работника государственной налоговой службы Украины.
3 июля – День Военно-Морских сил Украины, а также День работников морского и речного флота Украины.
4 июля – День национальной полиции Украины и День судового эксперта Украины.
7 июля – День работников природно-заповедного дела, а также народный праздник Ивана Купала.
8 июля – День семьи в Украине.
10 июля – День рыбака.
15 июля – День украинских миротворцев.
16 июля – День бухгалтера Украины.
17 июля – День работников металлургической отрасли Украины.
28 июля – День Украинской Государственности и День крещения Киевской Руси – Украины.
29 июля — День Сил специальных операций ВСУ
31 июля – День работников торговли Украины.
Ранее сообщалось, что погода в Украине в июле ожидается с жаркими засушливыми периодами. Подробнее — в нашем материале.