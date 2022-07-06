До свята Івана Купала: Jerry Heil та alyona alyona записали хіт разом із німецькою співачкою

Колоритна та містична композиція набирає тисячі переглядів

Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona, а також виконавиця з Німеччини Ela презентували трек #KUPALA, присвячений однойменному святу. Композиція стала таким собі саундтреком до фільму, який ще півстоліття тому було знято на студії Довженка.

Як пише "Телеграф", відео на пісню про свято Івана Купала опубліковано в Youtube у середу, 6 липня. За словами авторів, кліп ґрунтується на історичній спадщині нашої культури. У ролику можна побачити фрагменти з україномовного фільму "Вечір на Івана Купала", який завдяки композиції набув нової хвилі актуальності.

У пісні йдеться про чотири стихії: вогонь, воду, землю і повітря. Серед іншого, трек розповідає про давню традицію шукати квітку папороті на Івана Купала

Трек примітний ще й тим, що вперше в історії української музики німецька артистка виконує українську народну пісню німецькою мовою. У пісні чергуються слова то українською, то німецькою мовами.

"Тепер кожна робота, яку ми створимо, нестиме у світ ідею геніальності української культури та музики зокрема. Неповторності її звучання. І цінності для світової індустрії", — наголосили автори пісні.

Як писав "Телеграф", ніч із 6 на 7 липня у наших предків вважалася однією з наймістичніших у році. Здавна в цей час проходили знамениті купальські ворожіння. Саме тоді з’явилася традиція стрибати через багаття. Дівчата найчастіше гадали на майбутнього коханого.

Раніше ми повідомляли, що автори відомого матюкливого хіта про Зеленського порадували слухачів новим треком. Цього разу увагу приділили Борису Джонсону.