Автори матірного хіта про Зеленського випустили новий трек про Бориса Джонсонюка (відео)

У новому треку співається про те, як "прем’єр Борис танки гриз, як барбарис"

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, котрий активно допомагає Україні у боротьбі з агресором, став героєм нового хіта проєкту Мюслі UA. Раніше команда заміксувала слова одіозного президента "Інгульця" Олександра Поворознюка, трек розриває мережу досі.

Як повідомляє "Телеграф", новий трек Мюслі UA ft. Vasia Charisma називається "Добрий день everybody". Відео опублікували на Youtube-каналі Мюслі UA.

Мікс побудований на партії українського блогера, коміка з Гуцульщини Василя Харизми та словах Джонсона, які вже стали знаменитими (через них у мережі жартують про українсько-англійський суржик): "Добрий день everybody". Також неодноразово можна почути із вуст "соліста" Джонсона "Слава Україні". У пісні розповідається, як британський прем’єр Борис, якого в Україні вже прозвали Джонсонюком, танки гриз, як барбарис.

Як зазначають творці композиції: "Цей трек — це прояв поваги команди Мюслі UA до найпозитивнішого політика світу та найбільшого друга всього українського народу Бориса Джонсона… або, як його називають в Україні, Бориса Джонсонюка!"

"Борис, ви легенда. Рвете р***ю на британський прапор! Ми вдячні Вам за відкритість та допомогу у боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!" — пишуть учасники фіта.

Нагадаємо, проєкт Мюслі UA активно поповнює скарбничку українських хітів із початку повномасштабного вторгнення. Найпопулярніші треки: "Вова, ***ш їх б***ь", "Остановіть ви цю х***ю!", "K***a bobr".

Раніше "Телеграф" писав, що топові українські артисти записали спільну пісню про силу українського народу. Пісня "Ми з України" збирає тисячі переглядів.