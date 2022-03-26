"Вова, "їб*ш" їх": президент "Інгульця" став героєм кліпу про війну (відео)

Умільці в мережі зробили трек після гучного звернення футбольного функціонера.

Одіозний президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк, який завжди вмів підбирати потрібні слова, став героєм відеокліпу про війну після свого гучного коментаря про президента України Володимира Зеленського.

Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі Мюслі UA.

Умільці наклали на слова Поворознюка, який закликає Зеленського бити окупанта, музику, і так з'явився хіт.

"Звертаємось до Президента України Володимира Зеленського і дякуємо йому за незвичайну сміливість і чітку проукраїнську позицію. Ми віримо в нього і в Україну! Ось так емоційне інтерв'ю інгулецького "ПАПИ" завдяки креативній команді МюсліUA перетворилося на справжній музичний твір, і ми віримо, що цей трек стане справжнім хітом!", — зазначили автори кліпу.

Увага, на відео є ненормативна лексика.

Оригінальне звернення Поворознюка до Зеленського.

Раніше повідомлялося, що президент московського "Спартака" Леонід Федун заявив, що втратив 99% своїх статків, поки путінська армія 31 день веде війну в Україні.