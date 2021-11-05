"Мені п***й, на що відповідати": президент українського клубу — про свою відкритість (відео)

Поворознюк за словом у кишеню не полізе.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, який критично ставиться до телеканалів Ахметова, у свіжому інтерв’ю ютуб-каналу Sport Arena розповів про свою відкритість у спілкуванні з людьми.

– Як вам інтерв’ю?

- З****ь.

– Сподобалося?

- Та мені ж п***й (все одно) на що відповідати. Я завжди відповідаю на будь-які питання, б***. Я звик казати все, що думаю. Пишаюся тим, що можу сказати все.

Після 13 турів "Інгульець" посідає 13-те місце у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги. Якщо команда так і завершить сезон, їй доведеться грати перехідні зустрічі проти третьої команди Першої ліги.

Як раніше повідомляв "Телеграф", український коментатор Віктор Вацко закликав "Інгульець" та "Рух" помінятися місцями з харківським "Металістом", щоб не мучити футбол. Сам Поворознюк розповідав, як можна ефективно боротися з несумлінними суддями в українському футболі. Минулого року під час посиденьок із друзями президент "Інгульця" ледь не загинув після вибуху гранати в кімнаті, де вони зібралися.