Рус

"Мені п***й, на що відповідати": президент українського клубу — про свою відкритість (відео)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Олександр Поворознюк завжди вирізнявся яскравими коментарями Новина оновлена 05 листопада 2021, 14:27
Олександр Поворознюк завжди вирізнявся яскравими коментарями

Поворознюк за словом у кишеню не полізе.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк, який критично ставиться до телеканалів Ахметова, у свіжому інтерв’ю ютуб-каналу Sport Arena розповів про свою відкритість у спілкуванні з людьми.

– Як вам інтерв’ю?

- З****ь.

– Сподобалося?

- Та мені ж п***й (все одно) на що відповідати. Я завжди відповідаю на будь-які питання, б***. Я звик казати все, що думаю. Пишаюся тим, що можу сказати все.

Після 13 турів "Інгульець" посідає 13-те місце у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги. Якщо команда так і завершить сезон, їй доведеться грати перехідні зустрічі проти третьої команди Першої ліги.

Як раніше повідомляв "Телеграф", український коментатор Віктор Вацко закликав "Інгульець" та "Рух" помінятися місцями з харківським "Металістом", щоб не мучити футбол. Сам Поворознюк розповідав, як можна ефективно боротися з несумлінними суддями в українському футболі. Минулого року під час посиденьок із друзями президент "Інгульця" ледь не загинув після вибуху гранати в кімнаті, де вони зібралися.

Теги:
#УПЛ #ФК Інгулець #Олександр Поворознюк
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Гроші
Податки для ФОПів – коли та скільки малий бізнес має сплачувати до бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Податки для ФОПів – коли та скільки малий бізнес має сплачувати до бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
"Одним ворогом менше": нардепи покарали Третьякову за слова про померлого Полякова
Дата публікації
Категорія
Анна Скороход у Верховній Раді
"Я його знала надто добре": Скороход у Раді зробила гучну заяву після смерті Полякова (ексклюзивне відео)
Дата публікації
Категорія
Вакцина проти COVID-19
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Категорія
У ДТП на проспекті Гагаріна 1 особа загинула, 4 постраждали
Світить менший термін? Генпрокурор розповіла про покарання для 16-річного мажора після ДТП у Харкові