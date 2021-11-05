"Мне п***й, на что отвечать": президент украинского клуба - о своей открытости (видео)
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Поворознюк за словом в карман не полезет.
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк, который критически относится к телеканалам Ахметова, в свежем интервью ютуб-каналу Sport Arena рассказал о своей открытости в общении с людьми.
– Как вам интервью?
– З****ь.
– Понравилось?
– Да мне же п***й (все равно) на что отвечать. Я всегда отвечаю на любые вопросы, б***ь. Я привык говорить все, что думаю. Горжусь тем, что могу сказать все.
После 13 туров "Ингулец" занимает 13-е место в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги. Если команда так и завершит сезон, то ей придется играть переходные встречи против третьей команды Первой лиги.
Как ранее сообщал "Телеграф", украинский комментатор Виктор Вацко призвал "Ингулец" и "Рух" поменяться местами с харьковским "Металлистом", чтобы не мучать футбол. Сам же Поворознюк рассказывал, как можно эффективно бороться с недобросовестными судьями в украинском футболе. В прошлом году во время посиделок с друзьями президент "Ингульца" едва не погиб после взрыва гранаты в комнате, где они собрались.
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