Укр

"Мне п***й, на что отвечать": президент украинского клуба - о своей открытости (видео)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Александр Поворознюк всегда отличался яркими комментариями Новость обновлена 05 ноября 2021, 14:27
Александр Поворознюк всегда отличался яркими комментариями

Поворознюк за словом в карман не полезет.

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк, который критически относится к телеканалам Ахметова, в свежем интервью ютуб-каналу Sport Arena рассказал о своей открытости в общении с людьми.

– Как вам интервью?

– З****ь.

– Понравилось?

– Да мне же п***й (все равно) на что отвечать. Я всегда отвечаю на любые вопросы, б***ь. Я привык говорить все, что думаю. Горжусь тем, что могу сказать все.

После 13 туров "Ингулец" занимает 13-е место в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги. Если команда так и завершит сезон, то ей придется играть переходные встречи против третьей команды Первой лиги.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский комментатор Виктор Вацко призвал "Ингулец" и "Рух" поменяться местами с харьковским "Металлистом", чтобы не мучать футбол. Сам же Поворознюк рассказывал, как можно эффективно бороться с недобросовестными судьями в украинском футболе. В прошлом году во время посиделок с друзьями президент "Ингульца" едва не погиб после взрыва гранаты в комнате, где они собрались.

Теги:
#УПЛ #ФК Ингулец #Александр Поворознюк
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