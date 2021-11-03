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Президент українського клубу розповів про таємний задум каналу Ахметова (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олександр Поворознюк Новина оновлена 03 листопада 2021, 17:52
Олександр Поворознюк

В "Інгульці" відповіли на звинувачення коментатора ТК "Футбол".

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк відповів на випад коментатора телеканалів "Футбол 1/2/3" Віктора Вацка, який заявив, що цій команді не місце у найвищому дивізіоні чемпіонату України.

Функціонер прокоментував слова експерта ТК "Футбол" на офіційній сторінці "Інгульця" в Instagram.

Вацко звинуватив команду Поворознюка у нудному футболі та закликав команду помінятися місцями з "Металістом" з Першої ліги. На це Олександр зазначив, що Віктору варто вкласти бодай копійку в якийсь клуб, щоб давати подібні оцінки. Крім того, Поворознюк заявив, що мета каналів "Футбол" залишити в Україні лише одну команду (президент "Інгульця", мабуть, мав на увазі "Шахтар", — прим. ред.)

"На телеканалі "Футбол" хочуть, щоб взагалі була одна команда в Україні, це й так зрозуміло. Хотів би побажати Вацко зовсім інше. Не висловлюватися про клуби, а вкласти бодай одну копійку до якогось клубу і подивитися як ця відповідальність тисне. Як би він грав, якби фінансував клуби. А ще краще, я б йому побажав взяти дуст, намазати лисину і потім є два варіанти: або волосся виросте, або інші думки в голову прийдуть", — заявив Поворознюк.

Додамо, що канали "Футбол 1/2/3" входять до "Медіа Групи Україна", яка, як і ФК "Шахтар", належить Рінату Ахметову.

Раніше "Телеграф" повідомляв про божевільний промах Євгена Селезньова в матчі чемпіонату України.

Теги:
#Футбол #Віктор Вацко #ФК Інгулець #Олександр Поворознюк
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