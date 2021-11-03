Президент украинского клуба рассказал о тайном замысле канала Ахметова (видео)

В "Ингульце" ответили на обвинения комментатора ТК "Футбол".

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк ответил на выпад комментатора телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктора Вацко, который заявил, что данной команде не место в высшем дивизионе чемпионата Украины.

Функционер прокомментировал слова эксперта ТК "Футбол" на официальной страничке "Ингульца" в Instagram.

Вацко обвинил команду Поворознюка в скучном футболе и призвал команду поменяться местами с "Металлистом" из Первой лиги. На это Александр отметил, что Виктору стоит вложить хотя бы копейку в какой-то клуб, чтобы давать подобные оценки. Кроме того, Поворознюк заявил, что цель каналов "Футбол" оставить в Украине лишь одну команду (президент "Ингульца", видимо, подразумевает "Шахтер", — прим. Ред.)

"На телеканале "Футбол" хотят, чтобы вообще была одна команда в Украине, это и так понятно. Хотел бы пожелать Вацко совсем другое. Не высказываться о клубах, а вложить хотя бы одну копейку в какой-то клуб и посмотрит, как эта ответственность давит. Как он бы играл, если бы финансировал клубы. А еще лучше, я бы ему пожелал взять дуст, намазать лысину и потом есть два варианта: либо волосы вырастут, либо другие мысли в голову придут", — заявил Поворознюк.

Добавим, что каналы "Футбол 1/2/3" входят в "Медиа Группу Украина", которая, как и ФК "Шахтер", принадлежит Ринату Ахметову.

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