Рус

Власник московського "Спартака" зізнався, що втратив 99% статків

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
266
Леонід Федун Новина оновлена 26 березня 2022, 17:48
Леонід Федун

Росіянин поскаржився на фінанси.

На тлі усунення всіх російських клубів та збірних з УЄФА та ФІФА власник московського "Спартака" Леонід Федун зізнався, що втратив 99% статків.

Про це функціонер розповів на Виконкомі російського футбольного союзу (РФС) 23 березня, повідомляє РБ.

Федун заявив, що ФІФА та УЄФА можуть забрати у росії членство в організаціях через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Член виконкому Володимир Афанасьєв у розмові зі ЗМІ зазначив, що Федун зізнався у катастрофічних фінансових втратах. Бізнесмен заявив на Виконкомі РФС, що втратив 99% своїх статків.

"Федун казав, що у нього ситуація складна. Сказав, що втратив 99 відсотків статків. Це його приватні гроші, це б’є по його кишені", — заявив Афанасьєв.

Нагадаємо, "Спартак" став єдиним російським клубом, який пробився до євровесни. Проте через агресію росії московський клуб так і не зіграв матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти РБ "Лейпциг", якому зарахували дві технічні перемоги. Український коментатор висміяв росіян у прямому ефірі через цю ситуацію.

Теги:
#Україна #ФК Спартак #Росія #Війна з Росією
По Львову ударили ракетами
Львів
У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
По Львову ударили ракетами
У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео
Дата публікації
Категорія
Чернігів сьогодні
Чернігів перебуває в оперативному оточенні: мер заявив про тяжку ситуацію
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба
Кулеба про розмову з Байденом: "Він сказав дві речі"
Дата публікації
Категорія
Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян
Висадилися і одразу померли: під Одесою знищили диверсійну групу росіян
Дата публікації
Категорія
Війна триває вже 31 день
Війна — день 31: путін тягне в Україну війська з Грузії, але окупанти масово відмовляються воювати