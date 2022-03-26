Власник московського "Спартака" зізнався, що втратив 99% статків

Росіянин поскаржився на фінанси.

На тлі усунення всіх російських клубів та збірних з УЄФА та ФІФА власник московського "Спартака" Леонід Федун зізнався, що втратив 99% статків.

Про це функціонер розповів на Виконкомі російського футбольного союзу (РФС) 23 березня, повідомляє РБ.

Федун заявив, що ФІФА та УЄФА можуть забрати у росії членство в організаціях через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Член виконкому Володимир Афанасьєв у розмові зі ЗМІ зазначив, що Федун зізнався у катастрофічних фінансових втратах. Бізнесмен заявив на Виконкомі РФС, що втратив 99% своїх статків.

"Федун казав, що у нього ситуація складна. Сказав, що втратив 99 відсотків статків. Це його приватні гроші, це б’є по його кишені", — заявив Афанасьєв.

Нагадаємо, "Спартак" став єдиним російським клубом, який пробився до євровесни. Проте через агресію росії московський клуб так і не зіграв матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти РБ "Лейпциг", якому зарахували дві технічні перемоги. Український коментатор висміяв росіян у прямому ефірі через цю ситуацію.