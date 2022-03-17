"Гратимуть самі з собою": український коментатор потролив росіян під час прямого ефіру (відео)

На матчі "Аталанти" український диктор підколов росіян.

У четвер, 17 березня, на 22-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну під час прямої трансляції матчу Ліги Європи "Баєр" — "Аталанта" український коментатор вирішив нагадати росіянам про їхнє місце на міжнародній арені.

Момент потрапив на відео під час прямої трансляції гри на megogo.

Під час матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЕ коментатор, пояснюючи регламент турніру, згадав, що на цій стадії турніру виступають не 16 команд, а 15 (московський "Спартак" за рішенням УЄФА був відсторонений від ЛЕ після вторгнення росії в Україну). Після цього диктор заявив, що найближчим часом російські клуби не зіграють проти "розумних людей", а гратимуть лише один з одним. Цікаво, що коментатор не вимовляв слово "росія" під час своєї промови.

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"Клуби з тієї країни не гратимуть у футбол найближчими роками, принаймні з Homo sapiens, проти розумних людей. Гратимуть один з одним", — заявив коментатор.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили всі російські клуби та збірні після військового вторгнення рф в Україну.