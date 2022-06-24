"Мурашки по шкірі": Настя Каменських зачарувала мережу піснею, присвяченою українським біженцям

Артистка презентувала зворушливий трек під назвою "Back Home".

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка раніше приєдналася до створення патріотичного хіта "Мі з України", презентувала ще одну зворушливу музичну композицію. Свою пісню артистка присвятила всім українцям, яким довелося покинути свій дім через війну, розв’язану росією.

Прем’єра англомовного треку "Back Home" відбулася 24 червня на ютуб-каналі Насті Каменських. В описі до відео, співачка зазначила, що ця пісня — це нагадування про те, що українцям є за що боротися.

"І ми боремося! За мир і свободу, за щастя та спокій у душі, за рідні міста, за близьких та друзів, яких ми обіймемо після перемоги. Ми все це обов’язково повернемо!" — додала NK.

У коментарях шанувальники артистки не шкодують компліментів для її нової композиції, відзначаючи, що у них навертаються сльози на очі та біжать мурашки по шкірі, коли вони слухають цю пісню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що популярний український гурт "Антитіла" присвятив пісню загиблим бійцям, у яких залишилися діти. Нагадаємо, що учасники колективу зараз воюють у лавах Збройних сил України.