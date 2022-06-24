"Мурашки по коже": Настя Каменских восхитила сеть песней, посвященной украинским беженцам

Артистка презентовала трогательный трек под названием "Back Home".

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ранее присоединилась к созданию патриотического хита "Ми з України", представила еще одну трогательную музыкальную композицию. Свою песню артистка посвятила всем украинцам, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны, развязанную россией.

Премьера англоязычного трека "Back Home" состоялась 24 июня на ютуб-канале Насти Каменских. В описании к видео, певица отметила, что эта песня — это некое напоминание о том, что украинцам есть за что бороться.

"И мы боремся! За мир и свободу, за счастье и покой в душе, за родные города, за близких и друзей, которых мы обнимем после победы. Мы все это обязательно вернем!" — добавила NK.

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В комментариях поклонники артистки не жалеют комплиментов для ее новой композиции, отмечая, что у них наворачиваются слезы на глаза и бегут мурашки по коже, когда они слушают эту песню.

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярная украинская группа "Антитела" посвятила песню погибшим бойцам, у которых остались дети. Напомним, что участники коллектива сейчас воюют в рядах Вооруженных сил Украины.