Укр

"Мурашки по коже": Настя Каменских восхитила сеть песней, посвященной украинским беженцам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Настя Каменских Новость обновлена 24 июня 2022, 10:46
Настя Каменских

Артистка презентовала трогательный трек под названием "Back Home".

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая ранее присоединилась к созданию патриотического хита "Ми з України", представила еще одну трогательную музыкальную композицию. Свою песню артистка посвятила всем украинцам, которым пришлось покинуть свои дома из-за войны, развязанную россией.

Премьера англоязычного трека "Back Home" состоялась 24 июня на ютуб-канале Насти Каменских. В описании к видео, певица отметила, что эта песня — это некое напоминание о том, что украинцам есть за что бороться.

"И мы боремся! За мир и свободу, за счастье и покой в душе, за родные города, за близких и друзей, которых мы обнимем после победы. Мы все это обязательно вернем!" — добавила NK.

В комментариях поклонники артистки не жалеют комплиментов для ее новой композиции, отмечая, что у них наворачиваются слезы на глаза и бегут мурашки по коже, когда они слушают эту песню.

Комментарии про новую песню Насти Каменских
Комментарии про новую песню Насти Каменских

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярная украинская группа "Антитела" посвятила песню погибшим бойцам, у которых остались дети. Напомним, что участники коллектива сейчас воюют в рядах Вооруженных сил Украины.

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#Музыка #Настя Каменских