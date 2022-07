The Rolling Stones заспівали свій культовий хіт разом з українцями у Відні (відео)

Легендарні музиканти виконали з хористами з Києва хіт You Can’t Always Get What You Want 1969 року

Після Coldplay підтримати українців у боротьбі з російським окупантом вирішили легендарні рок-музиканти з Британії — The Rolling Stones.

Разом із вокалістом гурту Міком Джаггером у Відні виконали хіт 1969 року You Can’t Always Get What You Want українські хористи. Про це пише видання Rolling Stones. Концерт відбувся на австрійському стадіоні ім. Ернста Хаппеля.

Хор хлопців "Дзвіночок" та жіночий хор "Вогник" спеціально приїхали для цього із Києва. Таким чином британські музиканти вирішили продемонструвати свою солідарність з українцями.

"Вони пройшли довгий шлях, щоб бути тут сьогодні ввечері", — крикнув Мік Джаггер зі сцени.

Нагадаємо, що нещодавно українські виконавиці Jerry Heil та alyona alyona записали хіт разом із німецькою співачкою Ela. До свята Івана Купала дівчата презентували трек #KUPALA.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що автори відомого матюкливого хіта про президента України Володимира Зеленського порадували слухачів новим треком. Цього разу увагу приділили Борису Джонсону.