Легендарні Coldplay переспівали хіт гурту "Океан Ельзи" українською: пробирає до мурашок (відео)

Кріс Мартін виконав україномовну пісню разом із вуличним музикантом у Варшаві

Українців підтримує весь світ! Поки кривавий диктатор путін вже 136 днів веде програшну для себе війну на наших землях, світові зірки не забувають про своїх шанувальників з України.

Так, знаменитий британський гурт Coldplay під час свого концерту у Варшаві виконав пісню українського гурту "Океан Ельзи" — "Обійми". Лідер колективу Кріс Мартін заспівав на сцені разом українським вуличним музикантом, якого британські музиканти зустріли на набережній Вісли.

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Додамо, що виступ британців відбувся на Національному стадіоні PGE у п’ятницю, 8 липня. Під час виконання на штативі одного із мікрофонів було зав’язано прапор України.

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Що відомо про гурт Coldplay

Coldplay є британським рок-гуртом, який був створений у 1996 році. Міжнародне визнання музиканти отримали після виходу 2000 року синглу "Yellow". У 2009 році журнал Rolling Stone визнав Coldplay четвертим найкращим музичним виконавцем 2000-х років. Також британці беруть активну участь у благодійних заходах.

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