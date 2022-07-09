Війна — день 136: просування окупантів сповільнилося, приниження росії на міжнародній арені

Оперативно про головне за 9 липня

Українські сили оборони, чисельність яких перевищила за мільйон, продовжують давати відсіч окупантам по всій лінії фронту. Російські війська на сході України почали поступово сповільнюватися, а їхнє військове керівництво заявило про необхідність оперативної паузи. Останні спроби загарбників штурмувати позиції ЗСУ не мали успіху. Повідомляється, що росія може змінити тактику ракетних обстрілів України. На політичному фронті глава мзс рф Сергій Лавров після публічного приниження спішно покинув саміт G20, який проходить в Індонезії.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 9 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Про події 6 липня можна прочитати у нашому матеріалі: "Війна — день 133: окупанти заворушилися у Херсоні, скандал із довідками від військкоматів в Україні".

Важлива інформація за 7 липня доступна у статті: "Війна — день 134: окупанти продовжують обстріл міст, але ЗСУ просуваються на кількох напрямках".

З новинами минулої доби, 8 липня, можна ознайомитися у зведенні за п’ятницю: "Війна — день 135: окупанти планують захопити ще один облцентр, дивна заява путіна".