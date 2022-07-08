Окупанти змінюють тактику ракетного обстрілу України: чого очікувати

У противника немає жодного жалю до мирного населення

Офіційна заборона на купання в Чорному морі не діє на багатьох любителів охолоне, проте може врятувати життя. Це пов’язано з тим, що російські військові готуються до зміни тактики ракетних ударів на території України. Швидше за все, вони беруть участь у своїх атаках у місцях масових скупчень українців у прибережній зоні Чорного моря.

Такі дані були озвучені спікером оперативного командування "Південь", полковником Владиславом Назаровим у свіжому інформаційному зведенні. Поки, наголошує військовослужбовець, подібні рішення росіян обходяться без жертв, але все може змінитися лише за одну атаку.

До висновків щодо зміни стратегії українських захисників підштовхнула одна із спроб росіян атакувати за допомогою ракет уранці 8 липня. З літака над Чорним морем у бік Одеської області було випущено крилату ракету марки Х-31. Засоби ППО її засікли, але знищити не встигли — вона сама розірвалася над морем, наблизившись до узбережжя.

Цілком імовірно, що росіяни готують нові провокації та сподіваються вбити якнайбільше мирних українців, які не бажають миритися з бажанням Кремля поневолити нашу країну.

Варто зазначити, що ракетна небезпека у південному регіоні дуже підвищена через збільшення кількості російських військових кораблів, які є носіями таких снарядів. Як уже повідомляв "Телеграф", загальна кількість суден у Чорноморській акваторії зросла до дев’яти, з них шість мають на борту ракети.

Також ми розповідали, як ситуація на інших напрямках фронту. У цьому нам допомогли розібратися свіжі карти боїв в Україні, створені аналітиками Інституту аналізу війни.