Слов’янськ та Краматорськ під вогнем, на півдні працюють партизани: свіжі карти боїв в Україні

Найбільша активність битв усе ще сконцентрована на Донбасі

Російські війська на сході України почали поступово сповільнюватися, а їхнє військове керівництво заявило про необхідність оперативної паузи. Це не означає повноцінне припинення бойових дій — ні, окупанти продовжать дрібні атаки і ракетні обстріли мирних міст, проте загальна масивність ударів може стихнути. Втім, це, швидше за все, стосується більше Донбасу, ніж півдня, на якому більшу активність виявляють ЗСУ.

Як кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), станом на ранок 8 липня основну увагу росіян на східному фланзі забрали собі Слов’янськ та Краматорськ. Також вони продовжують просуватися до адміністративного кордону Луганської області, щоб оголосити про його повне захоплення.

Залишається активним і південний напрямок фронту. Чимало проблем створюють і маневри росіян на Харківщині, яка регулярно обстрілюється.

Свіжі карти боїв в Україні 8 липня

Донбас

Східні області України залишаються найактивнішою ділянкою фронту в Україні. Окупанти продовжують атакувати в районі адміністративних кордонів Харківської та Донецької областей, що свідчить про їхні плани наступати на Слов’янськ. Під вогнем регулярно опиняються найближчі до цього міста населені пункти — Сулігівка, Адамівка, Долина, Дібрівне, Краснопілля та Мазанівка.

Карта боїв за Донбас 8 липня

Також росіяни маневрують біля Барвінкового, що може свідчити про їхнє бажання відкрити ще один фланг щодо просування до Слов’янська. При цьому залишається загроза і для Краматорська, який також дуже приваблює загарбників. Цілком ймовірно, що штурм цих двох великих міст Донеччини може розпочатися одночасно.

Не припиняються бойові дії у Луганській області. Незважаючи на заяви бойовиків "ЛНР" про "звільнення" всієї території регіону, це є неправдою, адже ЗСУ продовжують утримувати оборону поряд із Сіверськом, а також Верхнокам’янкою, Григорівкою та Верхномаянськом.

Триває настання і на південно-східному напрямку поряд з Бахмутом.

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Харківщина

7 липня армія рфнамагалася зробити наземний наступ безпосередньо на Харків, проте їх атака була відбита на північному напрямку. При цьому ЗСУ вдарили по скупченню ворога поряд із Соснівкою, поблизу державного кордону.

Карта боїв за Харків 8 липня

Минулої доби росіяни регулярно вели артилерійські та ракетні обстріли Харківщини. Серед постраждалих населених пунктів позначені Слатине, Російські Тишки, Веселе, Мала Данилівка, Кутузівка та Веселе. Також потужного удару було завдано по самому Харкову.

Південь України

Росіянам дуже не подобається, що українські захисники нарешті перейшли на південному плацдармі в наступ, тож не залишають надій повернути собі втрачені позиції. Активні бої велися 7 липня в районі Потьомкіного, Миролюбівки та Добрянки (північ області).

Карта боїв за Херсон 8 липня

Також продовжуються активні обстріли Миколаївської та Одеської областей. Завдяки оперативному втручанню нашої авіації ракети над Одещиною вдалося збити.

При цьому на тимчасово окупованих територіях південних областей продовжується робота партизанів. Особливо активно вона виявилася у Мелітополі та інших наближених до нього населених пунктах Запорізької області. Так, було підірвано міст між Троїцьким та Новобогданівкою, що автоматично позбавило росіян ще однієї залізничної колії для отримання додаткових запасів із Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що є прямим підтвердженням того, що росія почала видихатися у війні з Україною. Зазначимо, що це дуже небезпечний знак, адже частково дає Москві привід для ядерного шантажу.

Також ми розповідали, що ЗСУ вдалося встановити повний контроль над Зміїним островом. Тепер над шматочком суші у Чорному морі знову майорить державний прапор України.