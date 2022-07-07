Данілов дав обнадійливий прогноз щодо можливостей росії на фронтах Донбасу

Секретар РНБО похвалив ефективність американських систем HIMARS, які уже працюють на фронті

Мешканці окупованих територій України почали помічати ознаки того, що росія перейшла на гірші озброєння. Про очевидне виснаження арсеналу окупантів заговорили уже і на рівні РНБО.

Так видання WSJ цитує секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, який заявив – у загарбників не залишилось можливостей для атаки більш ніж на одному фронті. Він відзначив, що росіяни все частіше стріляють вглиб України малоточними ракетами радянського виробництва, не рахуючись із тим, вразять вони військові цілі чи цивільні. Такі дії Данілов назвав спробою залякати мирних українців і відвернути населення від думки захищати свою землю.

Разом з тим, секретар РНБО наголосив – росіяни намацали тактику, яка допомагає їм повільно просуватись вперед. Якщо починали війну вони наступом одразу з декількох напрямків, то тепер зосередили всю вогневу міць на Донбасі і наступають покроково під прикриттям артилерії, при цьому маючи величезну перевагу у кількості артилерійських установок та бронетехніки.

Щодо тактики ЗСУ, Данілов зазначив, що українці зараз змушені вести оборонну війну. Втім, американські мобільні ракетні системи HIMARS уже міняють хід подій. Зокрема, з їхньою допомогою вдалось вразити командний пункт росіян в Ізюмі та нанести вирішальний удар по острову Зміїний. Данілов похвалив ефективність HIMARS, зазначивши, що вони залишають росіян беззахисними, але додав, що для помітних змін на фронті знадобляться десятки таких установок.

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