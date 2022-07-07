Данилов дал обнадеживающий прогноз насчет возможностей россии на фронтах Донбасса

Секретарь СНБО похвалил эффективность американских систем HIMARS, уже работающих на фронте

Жители оккупированных территорий Украины начали замечать признаки того, что россия перешла на худшие вооружения. Об очевидном истощении арсенала оккупантов заговорили уже и на уровне СНБО.

Так издание WSJ цитирует секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который заявил – у захватчиков не осталось возможностей для атаки более, чем на одном фронте. Он отметил, что россияне все чаще стреляют вглубь Украины малоточными ракетами советского производства, не считаясь с тем, поразят они военные цели или гражданские. Такие действия Данилов назвал попыткой запугать мирных украинцев и отвернуть население от мысли защищать свою землю.

Вместе с тем, секретарь СНБО отметил, что россияне нащупали тактику, которая помогает им медленно продвигаться вперед. Если начинали войну они наступлением сразу с нескольких направлений, то теперь сосредоточили всю огневую мощь на Донбассе и пошагово наступают под прикрытием артиллерии, при этом имея огромное преимущество в количестве артиллерийских установок и бронетехники.

Относительно тактики ВСУ Данилов отметил, что украинцы сейчас вынуждены вести оборонную войну. Впрочем, американские мобильные ракетные системы HIMARS уже меняют ход событий. В частности, с их помощью удалось поразить командный пункт россиян в Изюме и нанести решающий удар по острову Змеиный. Данилов похвалил эффективность HIMARS, отметив, что они оставляют россиян беззащитными, но добавил, что для заметных изменений на фронте понадобятся десятки таких установок.

Как сообщал "Телеграф", Алексей Арестович назвал новый прогноз, когда и как Украина сможет окончательно победить россиян.