С активными боями будет быстрее: Арестович озвучил новые сроки победы Украины в войне

Украина сможет достаточно быстро дать отпор путинским оккупантам

Два с половиной года — такой окончательный срок окончания войны украинской победой дает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. За это время, объясняет эксперт, должны закончиться все наиболее активные боевые действия, где-то возможны локальные "вспышки", однако для нового полномасштабного наступления Кремлю не хватит сил.

Такими прогнозами он поделился во время свежего эфира с журналистом Марком Фейгиным в ночь на 7 июля. По мнению Арестовича, активные военные действия могут помочь разобраться с оккупантами еще быстрее, чем озвученный им временной отрезок.

Советник главы ОП говорит, что двух с половиной лет — как раз до новых выборов президента в США — Украине вполне будет достаточно, дабы заполучить свою справедливую победу над россией. При этом продолжающаяся поддержка со стороны западных партнеров и более активное сопротивление ВСУ может ускорить прохождение этого периода.

Это связано с тем, что путинская армия во многом уже потеряла свою быстроту и общие напор на украинском фронте. Захватчикам не хватает сил и средств, чтобы "бодаться" с украинскими военными на абсолютно всех направлениях.

"Сейчас им нужно сосредотачивать войска, снимать их с других участков фронта и перебрасывать, — объясняет Алексей Арестович. — Это очень плохая война [для рф], бесперспективная".

Также он добавил, что больше всего понимания насчет последующего развития военных действий даст июль. По его прогнозам, к началу августа уже можно будет более четко понять, есть ли переломы и кто где находится.

Стоит отметить, что несмотря на определенные успехи российской армии в Луганской области, их продвижение Арестович оценивает как провальное и катастрофическое. По его мнению, брать несколько месяцев настоящим измором всего парочку городов — это явно не показатель второй армии мира.

Также он считает все продвижения россиян на Луганщине последним успехом путинских военных в Украине.