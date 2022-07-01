От того, каким путем будут развиваться события, будет зависеть также судьба НАТО, считает Киссинджер

Бывший госсекретарь США, 99-летний Генри Киссинжджер, попавший в базу "Миротворца" за призывы Украине пойти на территориальные уступки россиянам, описал три сценария завершения российско-украинской войны. Причем он видит как победу Украины, так и поражение.

Об этом Киссинджер рассказал в интервью британскому журналу The Spectator. По его мнению, сейчас открыты все три сценария.

Первый сценарий – россия остается на тех территориях, которые успела завоевать с начала полномасштабного вторжения. Это 20% территории Украины, включая большую часть Донбасса, где расположены промышленные предприятия, а также сельскохозяйственные районы, где Украина выращивает значительную часть своих урожаев. Речь идет также о сухопутном коридоре вдоль побережья Черного моря. Этот сценарий Киссинджер называет победой россии, несмотря на все неудачи, которые оккупанты потерпели в начале вторжения. В этом случае НАТО не будет играть столь важной роли, как о нем считалось до сих пор.

Второй сценарий – россию начинают вытеснять со всех занятых территорий, включая земли, захваченные в 2014 году (Крым и Донбасс). В таком случае, по мнению Киссинджера, возникает вопрос непосредственной войны с самой россией.

Третий сценарий – Украине и украинцам, которых Киссинджер уважительно называет Свободным Народом, удается сдержать Россию от любых завоеваний, а линия фронта возвращается к позициям 23 февраля 2022 года. Это развитие событий политик назвал победой Украины в текущей агрессии. "Украина будет воссоздана в том виде, в каком она была до начала войны: линия фронта после 2014 года. Она будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет его частью. Остальные вопросы можно оставить на обсуждение", — сказал Киссинджер. Он подчеркнул, что именно это имел в виду во время своего нашумевшего выступления в Давосе. По мнению политика, именно по этому пути движется сейчас президент Украины Владимир Зеленский. При условии третьего сценария, Киссинджер видит временное замораживание. Впрочем, на опыте воссоединения Европы после холодной войны он считает решение этой проблемы достижимым.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что россия долго готовилась к войне с Украиной, поэтому будет идти до конца и еще продолжительное время терроризировать украинский народ.