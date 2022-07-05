"Последний успех российской армии": Арестович рассказал, смогут ли оккупанты захватить Славянск

У оккупантов не хватит сил, чтобы дойти до Славянска

Российские оккупанты более не имеют достаточного количества резервов, чтобы захватить еще один более-менее крупный город в Украине.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным, у россиян сейчас достаточно сил, чтобы захватить небольшое село, но на то, чтобы дойти до Славянска и Краматорска их уже не хватит.

"Наступление в Луганской области – последний успех российской армии в Украине", — сказал он.

Он напомнил, как развивались события в Северодонецке и Рубежном, которые держались в течение 90 дней даже несмотря на тотальное превосходство россиян в численности и средствах поражения. При этом там они потеряли значительное количество своих солдат и техники.

"Мы из Лисичанска просто отступили. В Северодонецке они еще полтора дня воевали с пустым городом, в Лисичанске то же самое было двое суток", — добавил Арестович и указал, что сейчас у россиян нет резервов на захват еще одного города.

Как сообщалось ранее, днем 3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отошли от Лисичанска. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это было сделано с целью сохранить жизни бойцов, а также добавил, что город будет обязательно возвращен.