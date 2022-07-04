россия может атаковать три новых города на востоке: свежие карты боев в Украине

Количество обстрелов постоянно растет

После захвата Лисичанска и почти полной оккупации Луганской области, россияне могут атаковать три города: Северск, Бахмут или Славянск. Место, куда украинские войска отошли из Лисичанска не разглашается.

В районе Бахмута и Славянска оккупанты пытались атаковать, но как отмечают аналитики Института изучения войны, не продвинулись. На юге оккупанты наращивают количество обстрелов.

Также именно в южных регионах процветает партизанское движение, накануне они пустили под откос бронепоезд в Мелитополе. Также по городу нанесли серию ударов для ликвидации техники врага.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Украинские войска отошли от Лисичанска и россияне захватили город, как и выступ вокруг вдоль административной границы Луганской области.

Карта боев возле Лисичанска и Северодонецка

Оккупанты наступали к северо-востоку от Бахмута с целью захватить другие населенные пункты вдоль границ областей. Из Ныркового атаковали Берестовое, пытались наступать западнее Николаевки и Волчеяровки. Оккупанты могут пытаться занять позиции вдоль трассы Славянск-Бахмут.

Карта боев в Луганской области

Населенные пункты севернее Славянска под атакой, сам город интенсивно обстреливают. Идут активные боевые действия, атаки врага отражали в Мазановке и Долине. Вероятно, бои идут в Великой Камышевахе и Курульке. Возле Авдеевки росвойска пытаются улучшить свои позиции, бои могут идти возле трассы на Константиновку.

Карта боев в Донецкой области

Харьков

Враг атакует украинские позиции на северо-западе от Харькова. Оккупанты пытаются удержать захваченные позиции и обстреливают населенные пункты.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Чтобы замедлить освобождение Херсонской области и юга Украины враг усилил артиллерийские обстрелы. Возле предполагаемых украинских баз — серьезные пожары. Россияне тем временем накапливают военную технику в Херсоне и Верхнем Рогачике (восток области).

Карта боев на юге Украины

Как ранее писал "Телеграф", на юге оккупанты не только получили проблемы с бронепоездом, но и с мостом между Токмаком и Мелитополем. Его взорвали. Оккупанты тем временем забрасывают Украину минами с другой стороны — 230 снарядов за сутки прилетело по Сумской области.