россия может атаковать три новых города на востоке: свежие карты боев в Украине
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Количество обстрелов постоянно растет
После захвата Лисичанска и почти полной оккупации Луганской области, россияне могут атаковать три города: Северск, Бахмут или Славянск. Место, куда украинские войска отошли из Лисичанска не разглашается.
В районе Бахмута и Славянска оккупанты пытались атаковать, но как отмечают аналитики Института изучения войны, не продвинулись. На юге оккупанты наращивают количество обстрелов.
Также именно в южных регионах процветает партизанское движение, накануне они пустили под откос бронепоезд в Мелитополе. Также по городу нанесли серию ударов для ликвидации техники врага.
Восток Украины
Украинские войска отошли от Лисичанска и россияне захватили город, как и выступ вокруг вдоль административной границы Луганской области.
Оккупанты наступали к северо-востоку от Бахмута с целью захватить другие населенные пункты вдоль границ областей. Из Ныркового атаковали Берестовое, пытались наступать западнее Николаевки и Волчеяровки. Оккупанты могут пытаться занять позиции вдоль трассы Славянск-Бахмут.
Населенные пункты севернее Славянска под атакой, сам город интенсивно обстреливают. Идут активные боевые действия, атаки врага отражали в Мазановке и Долине. Вероятно, бои идут в Великой Камышевахе и Курульке. Возле Авдеевки росвойска пытаются улучшить свои позиции, бои могут идти возле трассы на Константиновку.
Харьков
Враг атакует украинские позиции на северо-западе от Харькова. Оккупанты пытаются удержать захваченные позиции и обстреливают населенные пункты.
Юг Украины
Чтобы замедлить освобождение Херсонской области и юга Украины враг усилил артиллерийские обстрелы. Возле предполагаемых украинских баз — серьезные пожары. Россияне тем временем накапливают военную технику в Херсоне и Верхнем Рогачике (восток области).
Как ранее писал "Телеграф", на юге оккупанты не только получили проблемы с бронепоездом, но и с мостом между Токмаком и Мелитополем. Его взорвали. Оккупанты тем временем забрасывают Украину минами с другой стороны — 230 снарядов за сутки прилетело по Сумской области.