Оккупанты остались без важного пути снабжения на юге Украины: подробности

По мосту россияне перегоняли военную технику в Мелитополь

Украинские защитники вновь напомнили оккупантам, что им не рады на нашей земле и оставили их без железнодорожного соединения между Токмаком и Мелитополем.

Как информирует телеграм-канал Штаба обороны Запорожского края, взрыв на железнодорожном мосту произошел днем 3 июля.

"Разрушен железнодорожный мост, по которому орки перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт", — говорится в сообщении.

Вместе с тем издание РИА-Мелитополь сообщает, что речь идет о мосте в селе Любимовка, по которому оккупанты перегоняли боевую технику в Мелитополь и вывозили из него награбленное зерно, металл и станки.

Впрочем, пока неизвестно был ли взрыв делом рук ВСУ или же постарались местные партизаны.

Как сообщалось ранее, в ночь на 3 июля жители Мелитополя слышали взрывы со стороны аэродрома на северо-западе от города.

По информации мэра города Ивана Федорова, ВСУ прицельными атаками смогли разрушить одну из четырех военных баз противника. По его словам, по российским позициям неподалеку от города было выпущено около 30 высокоточных снарядов, часть из которых уничтожила военную технику на аэродроме. После этого россияне попытались спасти хотя бы часть своего имущества, однако, по всей видимости, там ничего не уцелело.