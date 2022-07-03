В Мелитополе ночью прозвучала серия взрывов: разбиты позиции россиян (фото и видео)

Россиянам пора собираться домой

Ночь на воскресенье, 3 июля, была весьма беспокойна для российских оккупантов. После "хлопков" в Белгородской области своеобразный "пожарный флешмоб" принял аэродром во временно захваченном Мелитополе. Местные жители сообщают, что звуки взрывов было слышно, начиная примерно с четырех утра.

Эффектными фото и видео задымления вражеских позиций делятся Telegram-каналы "Риа-Мелитополь" и DeepState. Многие видео сняты людьми, которые рады такому повороту событий и откровенно злорадствуют из-за беды, настигшей оккупантов.

Точное место "прилета" неизвестно, однако, скорее всего, пострадать мог аэродром "Мелитополь", расположенный в северно-западной части города. Местные привыкли называть этот район "Авиагородок".

Аэродром "Мелитополь" на карте

Пока нет данных об ущербе, нанесенном российской армии или потерях в личном составе захватчиков. Однако минимум четыре очага возгорания говорят о том, что удары по позициям врага были весьма мощными.

А так звучали первые ночные взрывы

К слову, официального подтверждения о том, что по мелитопольским захватчикам отработали представители ВСУ, пока не было.

Особо эпично это последствия взрыва выглядят на фоне российского триколора

Четко видно несколько место попадания снарядов

Между тем в оккупированном городе по-прежнему продолжается "победобесие", начавшееся 9 мая. На разных улицах Мелитополя до сих пор можно заметить старые билборды, развешанные "освободителями" к празднику. Их уборкой не озаботился никто.

Также "Телеграф" писал о том, в каких условиях приходится выживать жителям Мелитополя, которых контролируют российские солдаты.