Укр

В Мелитополе ночью прозвучала серия взрывов: разбиты позиции россиян (фото и видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Мелитопольцы подтверждают минимум четыре отдельных места пожара Новость обновлена 03 июля 2022, 07:11
Мелитопольцы подтверждают минимум четыре отдельных места пожара

Россиянам пора собираться домой

Ночь на воскресенье, 3 июля, была весьма беспокойна для российских оккупантов. После "хлопков" в Белгородской области своеобразный "пожарный флешмоб" принял аэродром во временно захваченном Мелитополе. Местные жители сообщают, что звуки взрывов было слышно, начиная примерно с четырех утра.

Эффектными фото и видео задымления вражеских позиций делятся Telegram-каналы "Риа-Мелитополь" и DeepState. Многие видео сняты людьми, которые рады такому повороту событий и откровенно злорадствуют из-за беды, настигшей оккупантов.

Точное место "прилета" неизвестно, однако, скорее всего, пострадать мог аэродром "Мелитополь", расположенный в северно-западной части города. Местные привыкли называть этот район "Авиагородок".

Аэродром Мелитополь на карте Украины
Аэродром "Мелитополь" на карте

Пока нет данных об ущербе, нанесенном российской армии или потерях в личном составе захватчиков. Однако минимум четыре очага возгорания говорят о том, что удары по позициям врага были весьма мощными.

А так звучали первые ночные взрывы

К слову, официального подтверждения о том, что по мелитопольским захватчикам отработали представители ВСУ, пока не было.

Мелитополь взрывы 3.07.2022
Особо эпично это последствия взрыва выглядят на фоне российского триколора
Мелитополь взрывы 3.07.2022
Четко видно несколько место попадания снарядов

Между тем в оккупированном городе по-прежнему продолжается "победобесие", начавшееся 9 мая. На разных улицах Мелитополя до сих пор можно заметить старые билборды, развешанные "освободителями" к празднику. Их уборкой не озаботился никто.

Также "Телеграф" писал о том, в каких условиях приходится выживать жителям Мелитополя, которых контролируют российские солдаты.

Теги:
#Запорожская область #Война #Взрывы #Мелитополь #Оккупация