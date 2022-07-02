В Мелитополе второй месяц продолжается победобесие к 9 мая: свежие фото
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Хвастаться врагам и коллаборантам нечем — пытаются выехать на остатках прошлого
Оккупанты продолжают хозяйничать в Мелитополе, вот только успехи у них — не очень. Отпраздновав с помпой, большим количеством рекламы, красными флагами и почти полным отсутствием зрителей 9 мая, они не могут предложить городу ничего иного.
В распоряжении "Телеграфа" оказались фото, сделанные уже в июле в Мелитополе. На них — остатки 9-майской рекламы, которые развешаны по всему городу. Ветер срывает остатки плакатов и никому, в том числе самим оккупантам, до этого нет дела. Бизнес не работает, так что рекламироваться особо нечему.
Фото сделаны не где-то на окраине, отметим, что в подобном состоянии — многие рекламные щиты в городе.
Оборвал ли кто плакат, или он сам пострадал от природных явлений неизвестно, но приводить в порядок его не стали.
Это не первые плакаты оккупантов, которые не выдержали сражения со временем — до этого по городу фиксировали облезшие цитаты Александра Невского. Россияне завесили ими многие бигборды, вот только повесить — не следить.
Желание пустить пыль в глаза — характерная черта оккупантов и коллаборантов. Одно из мест, где они вешали свои плакаты — перекресток проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Героев Украины. Там повредили стеллу с названием города. Но починить — это слишком сложно и чтобы исправить ситуацию в ход пошли маркеры.
Местные отмечают, что рядом ведут работы — собираются ставить памятник неизвестно кому, но трава вокруг — по колено.
Ситуация в Мелитополе
В городе много российских военных и техники, в регион стягиваются оккупанты, которые после распределяются по линии фронта.
У мелитопольцев в ближайшее время могут возникнуть проблемы с хлебом — из-за перебитого газопровода в Запорожской области, подача газа в город может прекратиться.
Тем временем в городе усиливается присутствие российских "коммандировочных". Так, коллаборанты из рядов полиции надеялись дорваться к власти, но свежеоживленное ГАИ возглавил приезжий из Ростова.
Ранее "Телеграф" писал, что не только в Мелитополе с экономикой и жизнь в целом ситуация плачевная — в Кирилловке пытаются запустить пляжный сезон, а в Бердянске дорожают элементарные бытовые вещи и меняется курс гривны к рублю.