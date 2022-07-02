В Мелитополе второй месяц продолжается победобесие к 9 мая: свежие фото

Хвастаться врагам и коллаборантам нечем — пытаются выехать на остатках прошлого

Оккупанты продолжают хозяйничать в Мелитополе, вот только успехи у них — не очень. Отпраздновав с помпой, большим количеством рекламы, красными флагами и почти полным отсутствием зрителей 9 мая, они не могут предложить городу ничего иного.

В распоряжении "Телеграфа" оказались фото, сделанные уже в июле в Мелитополе. На них — остатки 9-майской рекламы, которые развешаны по всему городу. Ветер срывает остатки плакатов и никому, в том числе самим оккупантам, до этого нет дела. Бизнес не работает, так что рекламироваться особо нечему.

Фото сделаны не где-то на окраине, отметим, что в подобном состоянии — многие рекламные щиты в городе.

Спустя 2 месяца победа уже никого не интересует

Оборвал ли кто плакат, или он сам пострадал от природных явлений неизвестно, но приводить в порядок его не стали.

Плакат остался висеть так

Это не первые плакаты оккупантов, которые не выдержали сражения со временем — до этого по городу фиксировали облезшие цитаты Александра Невского. Россияне завесили ими многие бигборды, вот только повесить — не следить.

Желание пустить пыль в глаза — характерная черта оккупантов и коллаборантов. Одно из мест, где они вешали свои плакаты — перекресток проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Героев Украины. Там повредили стеллу с названием города. Но починить — это слишком сложно и чтобы исправить ситуацию в ход пошли маркеры.

Местные отмечают, что рядом ведут работы — собираются ставить памятник неизвестно кому, но трава вокруг — по колено.

Стелла после и до

Ситуация в Мелитополе

В городе много российских военных и техники, в регион стягиваются оккупанты, которые после распределяются по линии фронта.

Российские военные под отелем

У мелитопольцев в ближайшее время могут возникнуть проблемы с хлебом — из-за перебитого газопровода в Запорожской области, подача газа в город может прекратиться.

Тем временем в городе усиливается присутствие российских "коммандировочных". Так, коллаборанты из рядов полиции надеялись дорваться к власти, но свежеоживленное ГАИ возглавил приезжий из Ростова.

Ранее "Телеграф" писал, что не только в Мелитополе с экономикой и жизнь в целом ситуация плачевная — в Кирилловке пытаются запустить пляжный сезон, а в Бердянске дорожают элементарные бытовые вещи и меняется курс гривны к рублю.