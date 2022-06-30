"Золотые" памперсы и прокладки: оккупанты взвинтили цены в Бердянске

Украинцы во временной оккупации становятся все беднее

Некогда курортный Бердянск уже который месяц находится в оккупации и стремительно беднеет, — чтобы ускорить этот процесс, временная "власть" изменила курс гривны к рублю, что серьезно поднимет цены.

Об этом пишет местный канал в Telegram "Бердянск в оккупации". Также там привели пример, как новый курс изменит цены на группу популярных товаров.

Заметим, что ранее оккупанты ввели в городе курс на уровне 2 рубля за гривну, теперь же хотят искусственно обесценить государственную валюту еще сильнее и устанавливают его на уровне 1,5 рубля за гривну.

Такие перемены серьезно повлияют на стоимость товаров, — если раньше подгузники стоили 1250 гривен, то при новом курсе их цена поднимется до 1667 грн.

Зубная паста подорожает от 150 до 200 грн, прокладки, — с 125 до 167 грн, двухлитровая бутылка колы с 85 до 113 грн, а сигареты, — с 50 до 75 грн.

Сравнение, как изменятся цены в Бердянске

"Понятно, что в условиях дефолта рф, глубокого экономического кризиса и с каждым днём нарастающих санкций, реальная цена рубля уже близится к 10 украинских копейкам", — критически оценивают ситуацию авторы канала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие цены сейчас на товары в Мелитополе.