Появились свежие цены в оккупированном Мелитополе: "освобождают" людей от денег (фото)

Цены в черешневой столице Украины продолжают расти бешеными темпами

Спустя почти четыре месяца оккупации россияне не прекращают попыток превратить Мелитополь в "образцовый советский город", однако вместо приятной ностальгии принесли людям лишь высокие цены и дефицит продукции.

Об этом можно судить по свежим фото прилавков в супермаркете "Мера", который оккупанты открыли в бывшем здании "АТБ" после отказа компании сотрудничать. Снимки выложили в @melitopol_inst.

Пакет томатного сока в Мелитополе сейчас обойдется в 48-120 гривен, большая бутылка Фанты, — 103 гривны.

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Появляются сравнительно дешевые аналоги непонятного происхождения

Coca-Cola уходит с российского рынка, так что распродают запасы

Цены на хороший алкоголь и вовсе кусаются, бутылка Мартини уже обойдется в 907 гривен, а игристое Asti, — 458 гривен.

С такими ценами на алкоголь можно и бросить пить

Цены на мороженое тоже подскочили, большая упаковка сейчас стоит 143-322 гривны.

Лакомство уже не всем по карману

Отдельная история с бытовой химией и гигиеническими средствами.

Читайте также: Категория В регионах Дела оккупантов плохи: всплыли детали нового взрыва в Мелитополе Есть две версии, что случилось, и ни одна из них не предвещает ничего хорошего оккупантам

Один из самых бюджетных шампуней "Чистая линия" стоит уже 127-164 гривны за флакон, за крем-мыло можно отдать 106 грн, тюбик крема "Бархатные ручки" стоит 92 гривны, брусок обычного мыла обойдется в 40 гривен, а за большую коробку капсул для стирки Ariel хотят и вовсе запредельные 910 гривен.

Таких денег оно не стоит

Отдали бы почти 100 гривен за самый простой крем?

Хорошие капсулы никогда не были дешевым удовольствием, но 910 гривен....?

тоит заметить, что такие цены и дефицит можно наблюдать только в группе товаров, которые не производятся в регионе, — местные же фрукты и овощи, к примеру, продают сейчас за копейки, поскольку их не разрешают вывозить в другие области Украины, и их слишком много.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что после ряда акций партизанского сопротивления в Мелитополе оккупанты заговорили о введении смертной казни.