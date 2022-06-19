Укр

Появились свежие цены в оккупированном Мелитополе: "освобождают" людей от денег (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1847
В "Мере" предлагают капсулы для стирки... за 910 гривен
В "Мере" предлагают капсулы для стирки... за 910 гривен

Цены в черешневой столице Украины продолжают расти бешеными темпами

Спустя почти четыре месяца оккупации россияне не прекращают попыток превратить Мелитополь в "образцовый советский город", однако вместо приятной ностальгии принесли людям лишь высокие цены и дефицит продукции.

Об этом можно судить по свежим фото прилавков в супермаркете "Мера", который оккупанты открыли в бывшем здании "АТБ" после отказа компании сотрудничать. Снимки выложили в @melitopol_inst.

Пакет томатного сока в Мелитополе сейчас обойдется в 48-120 гривен, большая бутылка Фанты, — 103 гривны.

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

Цены в Мера Маркет Мелитополь
Появляются сравнительно дешевые аналоги непонятного происхождения
Цены в Мера Маркет Мелитополь
Coca-Cola уходит с российского рынка, так что распродают запасы

Цены на хороший алкоголь и вовсе кусаются, бутылка Мартини уже обойдется в 907 гривен, а игристое Asti, — 458 гривен.

Цены в Мера Маркет Мелитополь
С такими ценами на алкоголь можно и бросить пить

Цены на мороженое тоже подскочили, большая упаковка сейчас стоит 143-322 гривны.

Цены в Мера Маркет Мелитополь
Лакомство уже не всем по карману

Отдельная история с бытовой химией и гигиеническими средствами.

Один из самых бюджетных шампуней "Чистая линия" стоит уже 127-164 гривны за флакон, за крем-мыло можно отдать 106 грн, тюбик крема "Бархатные ручки" стоит 92 гривны, брусок обычного мыла обойдется в 40 гривен, а за большую коробку капсул для стирки Ariel хотят и вовсе запредельные 910 гривен.

Цены в Мера Маркет Мелитополь
Таких денег оно не стоит
Цены в Мера Маркет Мелитополь
Отдали бы почти 100 гривен за самый простой крем?
Цены в Мера Маркет Мелитополь
Цены в Мера Маркет Мелитополь
Хорошие капсулы никогда не были дешевым удовольствием, но 910 гривен....?

тоит заметить, что такие цены и дефицит можно наблюдать только в группе товаров, которые не производятся в регионе, — местные же фрукты и овощи, к примеру, продают сейчас за копейки, поскольку их не разрешают вывозить в другие области Украины, и их слишком много.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что после ряда акций партизанского сопротивления в Мелитополе оккупанты заговорили о введении смертной казни.

Теги:
#Цены #Мелитополь