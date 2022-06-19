Появились свежие цены в оккупированном Мелитополе: "освобождают" людей от денег (фото)
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Цены в черешневой столице Украины продолжают расти бешеными темпами
Спустя почти четыре месяца оккупации россияне не прекращают попыток превратить Мелитополь в "образцовый советский город", однако вместо приятной ностальгии принесли людям лишь высокие цены и дефицит продукции.
Об этом можно судить по свежим фото прилавков в супермаркете "Мера", который оккупанты открыли в бывшем здании "АТБ" после отказа компании сотрудничать. Снимки выложили в @melitopol_inst.
Пакет томатного сока в Мелитополе сейчас обойдется в 48-120 гривен, большая бутылка Фанты, — 103 гривны.
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Цены на хороший алкоголь и вовсе кусаются, бутылка Мартини уже обойдется в 907 гривен, а игристое Asti, — 458 гривен.
Цены на мороженое тоже подскочили, большая упаковка сейчас стоит 143-322 гривны.
Отдельная история с бытовой химией и гигиеническими средствами.
Один из самых бюджетных шампуней "Чистая линия" стоит уже 127-164 гривны за флакон, за крем-мыло можно отдать 106 грн, тюбик крема "Бархатные ручки" стоит 92 гривны, брусок обычного мыла обойдется в 40 гривен, а за большую коробку капсул для стирки Ariel хотят и вовсе запредельные 910 гривен.
тоит заметить, что такие цены и дефицит можно наблюдать только в группе товаров, которые не производятся в регионе, — местные же фрукты и овощи, к примеру, продают сейчас за копейки, поскольку их не разрешают вывозить в другие области Украины, и их слишком много.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что после ряда акций партизанского сопротивления в Мелитополе оккупанты заговорили о введении смертной казни.