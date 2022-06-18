Жизнь в оккупации: в Мелитополе хотят ввести смертную казнь и бесчинствуют на дорогах

Жизнь в городе становится все сложнее

Мелитополь — город во временной российской оккупацией, в котором черешня пропадает из-за того, что ее не дают вывозить на продажу, а связи украинских операторов нет уже несколько недель.

Но ситуация может усугубиться. Региональное издание РИА-Мелитополь сообщает, что местные коллаборанты, которые дорвались к власти, заявили о необходимости введения смертной казни. В эфире пропагандистского российского ТВ это было преподнесено как инициатива жителей.

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Применение смертной казни хотят вернуть к "военным преступникам", определять кто это будут оккупанты. Отмечается, что "террористами" оккупационная власть, в частности заявивший о необходимости смертной казни Владимир Рогов, называет всех украинских военных и тех, кто выступает в поддержку Украину. Именно их он призывает приговорить к смертной казни или пожизненному заключению. Для профанации закона обвинения в "военных преступлениях" должно выноситься якобы судом. Но они в Мелитополе и районе не работают, сообщают местные журналисты.

Оккупанты "развлекаются" на дорогах

Кроме судов в городе не работают и другие учреждения правопорядка. В частности — контроль за правилами дорожного движения. Оккупанты решили сами за этим следить — и решили начать со страховки, продлить которую возможности нет, а за ее отстутсвие — с водителей "гребут" деньги.

Тем временем на блокпостах в Мелитополе водителям вручают наклейки с логотипом Таврийской губернии, идею которой российские оккупанты активно продвигают в захваченной части Запорожской области. Выдача происходит строго с регистрацией паспортных данных.

Наклейки, которые выдают оккупанты на блокпостах

В городе тем временем начали скупать старые украинские сим-карты сотовой связи операторов Киевстар и Водафон. За карточку предлагают от 50 грн, но с какой целью приобретают номера не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированном Бердянске российские коллаборанты устроили праздники "русской культуры" с плясками и едой на кострах.