Життя в окупації: у Мелітополі хочуть запровадити смертну кару та свавільничають на дорогах

Життя у місті стає все складнішим

Мелітополь — місто у тимчасовій російській окупації, в якому черешня пропадає через те, що її не дають вивозити на продаж, а зв’язку українських операторів немає вже кілька тижнів.

Але ситуація може посилитися. Регіональне видання "РІА-Мелітополь" повідомляє, що місцеві колаборанти, які дорвалися до влади, заявили про необхідність запровадження страти. В ефірі пропагандистського російського ТБ це було подано як ініціативу мешканців.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Застосування страти хочуть використовувати до "військових злочинців", визначати хто це будуть окупанти. Зазначається, що "терористами" окупаційна влада, зокрема Володимир Рогов, який заявив про необхідність смертної кари, називає всіх українських військових і тих, хто виступає на підтримку України. Саме їх він закликає засудити до страти або довічного ув’язнення. Для профанації закону звинувачення у "військових злочинах" має бути нібито судом. Але вони у Мелітополі та районі не працюють, повідомляють місцеві журналісти.

Окупанти "розважаються" на дорогах

Окрім судів у місті не працюють й інші установи правопорядку. Зокрема, контроль за правилами дорожнього руху. Окупанти вирішили самі за цим стежити — і вирішили почати зі страховки, продовжити яку можливості немає, а за її вітсутність — з водіїв "гребуть" гроші.

Тим часом на блокпостах у Мелітополі водіям вручають наклейки з логотипом Таврійської губернії, ідею якої російські окупанти активно просувають у захопленій частині Запорізької області. Видача відбувається суворо із реєстрацією паспортних даних.

Наклейки, які видають окупанти на блокпостах

У місті тим часом почали скуповувати старі українські сім-карти стільникового зв’язку операторів Київстар та Водафон. За картку пропонують від 50 грн, але з якою метою купують номери не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав, що в окупованому Бердянську російські колаборанти влаштували свята "російської культури" з танцями та їжею на багаттях.