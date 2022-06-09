Життя в окупації. Мелітополь: черешня по 10 грн, вчителі-сторожі та виведення техніки рф

Загарбники намагаються нав’язувати свої правила гри

В окупованому Мелітополі, де люди годинами стоять у черзі "за зв’язком", люди сподіваються заробити копійку собі на життя різними способами. Через засилля російських загарбників і місцевих колаборантів містянам доводиться хитрувати — продавати знамениту черешню за безцінь або йти на угоду зі своєю совістю, йдучи на звичну роботу, але під керівництвом армії рф.

Більше подробиць про нинішній окупаційний режим у регіоні розповість "Телеграф", посилаючись на місцевий ресурс "РІА-Мелітополь", а також особисті джерела.

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Дешеві продукти невідомого виробника

Про проблеми із продажем черешні, столицею виробництва якої є Мелітополь, відомо вже не перший день. Люди не мають можливості вивозити врожай на підконтрольну територію через блок-пости та розпорядження окупаційної "влади". Частина фермерів погоджується продавати ягоди за копійки окупантам, котрі у свою чергу вивозять товар до Криму.

Проте багато ягід і на місцевих ринках, наприклад, у селі Терпіння. Тут розташований найбільший ринок опту солодкої ягоди у регіоні. Через те, що черешні дуже багато, її справді продають дуже дешево — лише по 10 гривень за кіло. Якщо ж ягода справді добірна і дуже високої якості, можуть спробувати вторгувати і по 50 грн/кг. Найбільше має популярність така ягода, котра здатна витримувати переїзд.

Варто зазначити, що на продаж до окупованого Криму ягоди найчастіше відправляється у фірмових ящиках ВКФ "Мелітопольська черешня". Це підприємство було вкрадено у народного депутата Сергія Мінька.

Крім цього є проблеми і з іншими товарами — у "Мері", яку нещодавно відкрили оккупанти. За словами місцевої жительки, з якою зміг зв’язатися "Телеграф", вибір асортименту дуже мізерний, українських товарів дуже мало. Натомість алкоголь росіяни продають у великих кількостях та за нереально високими цінами.

"Багато людей заходять просто подивитися і вголос висловлюють своє подив тутешніми цінами. Наприклад, шість разових верстатів для гоління коштують 465 гривень!" — ділиться враженнями жінка.

На прилавках можна знайти різні ковбаси, однак, звісно, не українського виробника. У графі "made in" можна знайти і російський Ставрополь, і т.зв. "ДНР" і навіть Татарстан.

З’являються ніби як споконвіку українські товари, але їхня справжність викликає сумніви.

"Крупи від ТМ "Хуторок" випускає невідомо хто, — каже мелітопольчанка . — Тому що на рисі — донецька адреса, а на пшоні взагалі не вказано виробник".

Є й солодощі. Теж російські. Знайомі багатьом шоколадки "Альонка" мелітопольцям везуть із Нижнього Новгорода. Принаймні саме місцева Сормівська шоколадна фабрика вказана виробником таких "смаколиків".

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Навчання буде, але…

Ті вчителі мелітопольських шкіл, які згодні співпрацювати з окупаційною "владою", мають пройти курс перекваліфікації на Кримському півострові. Проте освітян настільки мало, що росіянам доводиться шукати працівників у різних місцях.

Приміром, викладачем російської у гімназії №1 став В.В. Зотов, який раніше працював сторожем. Середню школу №25 має намір очолити мешканець Маріуполя, а ось у гімназії №6 хочуть працевлаштувати кримських учителів.

Поки що працівникам сфери освіти активно обіцяють підняття зарплат до "російського рівня", однак у Криму цей фокус вже спробували провернути у 2014 році. Одразу після псевдореферендуму виплати справді збільшили, але вже наступного року урізали майже наполовину — нібито через "всеросійську кризу". Проте якщо у Криму вчителі отримували до 30 тисяч рублів максимум, у Москві зарплати освітян доходили до 60 тисяч. Мелітопольських колаборантів може очікувати те саме.

Звільнення близько?

Багато місцевих жителів Мелітополя говорять про те, що росіяни активно перекидають військову техніку, відправляючи її у херсонському напрямку. Такі переміщення пов’язані з початком контратак ЗСУ на Херсонщині — окупантам не вистачає сил на півдні.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, зараз загарбників значно поменшало у Мелітопольському, а також на території колишніх Веселівського та Михайлівського районів.