Залишили блокпости біля Мелітополя: мер міста розповів про дивні дії росіян

Мер Мелітополя вважає, що це добрий знак

Окупаційні війська залишили майже всі блокпости в Мелітопольському районі (Запорізька область), що вселяє надію на те, що місто буде звільнено найближчим часом.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров під час свого звернення до мешканців міста у понеділок, 6 червня. За його словами, він чітко розуміє, що деокупація міста відбудеться "найближчими тижнями, місяцями".

"На підтвердження цього свідчить той факт, що три дні тому з території Мелітопольського району майже з усіх блокпостів рашисти вже поїхали", — сказав він.

За його словами, окупанти також залишили Василівку та пішли у бік Зеленого Гаю.

Федоров також зазначив, що найскладнішою проблемою в місті залишається відсутність зв’язку та можливості отримувати інформацію з підконтрольних Україні територій, а тому закликав тих городян, хто евакуювався з Мелітополя, знаходити можливість зв’язатися зі родичами та знайомими, хто ще залишається на окупованій території.

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі практично немає можливості отримати доступ до Інтернету, а окупанти глушать український зв’язок, у зв’язку з чим запроваджуються дивні російські сім-карти.