Окупанти в Мелітополі встановили шалені тарифи на зв’язок і зняття готівки: "Люди у відчаї"

Додзвонитися рідним чи купити їжу, — той ще квест для мелітопольців

На четвертий місяць окупації у Мелітополі Запорізької області все сильніше загострюється проблема зі зняттям готівки та зв’язком.

У місті практично немає Інтернету і глушать український зв’язок, у зв’язку з чим вводяться дивні російські сім-карти, а зняття готівки можливе лише у ділків під відсоток, повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

Раніше гроші можна було зняти біля військкомату на Центральному ринку за 7%, а тепер тариф зріс до 9%.

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Крім того, пропонують перевести в готівку гроші і деякі ділки, які мають свої виходи до Інтернету, за 11%, при цьому дозволяють на час переведення підключитися до свого Wi-Fi.

"Обдиралівка, звичайно, але люди у відчаї і вже згодні і на таку послугу. Аби тільки зняти хоч щось із картки та купити поїсти", — кажуть місцеві.

Щодо мобільного зв’язку та Інтернету, то з’явилися "білі" сімки оператора "На зв’язку" від окупантів, але вони швидко стали в дефіциті, і місцями за них можуть просити з рук по 1000-1500 гривень. До того ж, для їхньої покупки потрібно надавати особисті дані, паспорт.

Заявлені тарифи відрізняються від реальних

Зателефонувати з них можна, але важко, через месенджер Viber, при цьому висвічується код +44/+48 (Велика Британія/Польща), +351 (Португалія), а при спробі нового дзвінка на цей номер, як кажуть місцеві, траплялися випадки, що відповідали інші люди іноземною мовою.

Вартість розмови з абонентами на неокупованих територіях — 10-20 гривень за хвилину в еквіваленті з рублів, гроші швидко закінчуються, а поповнити рахунок неможливо, оскільки оператору не виходить додзвонитися.

Мобільний Інтернет з таких сімок працює погано і лише через 4G, і на телефонах, що підтримують лише технологію 3G, його немає взагалі. Всі українські сайти та Instagram, Facebook працюють лише через VPN.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як виживають без українського зв’язку в окупованому Херсоні.