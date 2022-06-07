Покинули блокпосты возле Мелитополя: мэр города рассказал о странных действиях россиян

Мэр Мелитополя считает, что это хороший знак

Оккупационные войска покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе (Запорожская область), что внушает надежду на то, что город будет освобожден в ближайшее время.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров во время своего обращения к жителям города в понедельник, 6 июня. По его словам, он четко понимает, что деоккупация города состоится "в ближайшие недели, месяцы".

"В подтверждение этого свидетельствует тот факт, что три дня назад с территории Мелитопольского района, почти со всех блокпостов рашисты уже уехали", — сказал он.

По его словам, оккупанты также покинули Васильевку и ушли в сторону Зеленого Гая.

Федоров также отметил, что наиболее сложной проблемой в городе остается отсутствие связи и возможности получать информацию из подконтрольных Украине территорий, а потому призвал тех горожан, кто эвакуировался из Мелитополя находить возможность связаться с родственниками и знакомыми, кто еще остается на оккупированной территории.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе практически нет возможности получить доступ к Интернету, а оккупанты глушат украинскую связь, в связи с чем вводятся странные российские сим-карты.