Оккупанты в Мелитополе установили бешеные тарифы на связь и обнал: "Люди в отчаянии"

Дозвониться родным или купить еды, — тот еще квест для мелитопольцев

На четвертый месяц оккупации в Мелитополе Запорожской области все сильнее обостряется проблема со снятием наличных денег и связью.

В городе практически нет Интернета и глушат украинскую связь, в связи с чем вводятся странные российские сим-карты, а обнал возможен только у дельцов под процент, сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Раньше деньги можно было снять у военкомата на Центральном рынке за 7%, теперь же тариф вырос до 9%.

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Кроме того, предлагают обналичить деньги и некоторые дельцы, имеющие свои выходы к Интернету, за 11%, при этом разрешают на время перевода подключиться к своему Wi-Fi.

"Обдираловка, конечно, но люди в отчаянии и уже согласны и на такую услугу. Лишь бы только снять хоть что-то с карточки и купить поесть", — говорят местные.

Касаемо мобильной связи и Интернета, — появились "белые" симки оператора "На связи" от оккупантов, но они быстро стали в дефиците, и местами за них могут просить с рук по 1000-1500 гривен. К тому же, для их покупки нужно предоставлять личные данные, паспорт.

Заявленные тарифы отличаются от реальных

Позвонить из них можно, но с трудом, через мессенджер Viber, при этом высвечивается код +44/+48 (Великобритания/Польша), +351 (Португалия), а при попытке нового звонка на этот номер, как говорят местные, бывали случаи, что отвечали другие люди на иностранном языке.

Стоимость разговора с абонентами на неоккупированных территориях, — 10-20 гривен за минуту в эквиваленте с рублей, деньги быстро заканчиваются, а пополнить счет невозможно, поскольку оператору нельзя дозвониться.

Мобильный Интернет с таких симок работает плохо и только через 4G, и на телефонах, поддерживающих только технологию 3G, его нет вообще. Все украинские сайты и Instagram, Facebook работают только через VPN.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выживают без украинской связи в оккупированном Херсоне.