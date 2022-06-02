Жизнь в оккупации. Мелитополь: овощи продают за копейки, пока люди "охотятся" на российские сим-карты

Многие с нетерпением ожидают прихода украинских защитников в город

Мелитополь Запорожской области, несмотря на длительную оккупацию, продолжает быть украинским городом. Люди повсеместно организовывают партизанское движение, чем пугают местных ставленников российских оккупантов, а также выходят на тематические митинги. Причин ждать освобождения от гнета захватчиков добавляет еще и их поведение — даже коллаборанты возмущаются методам запугивания и попыток "отжимать" бизнес.

"Телеграф" собрал для вас немного свежей и актуальной информации о жизни в оккупированном Мелитополе, основываясь на данных из местных источников.

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Позвони мне, позвони!

В последние дни мая часть Запорожской области вместе со всей Херсонщиной были отключены от связи украинских телефонных операторов. По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, полностью связь была прервана с тремя районами. Мелитополь, к счастью, стал территорией, где возможность поймать сеть все еще осталась, хоть и мизерная. Схожая ситуация также с Василевским и Бердянским районами.

Из-за невозможности контактировать с близкими мелитопольцам приходится выискивать российские сим-карты. Они не позволяют совершать звонки на украинские номера, однако это дает шанс созваниваться в черте города — чтобы услышать знакомых и родственников, живущих здесь же, в Мелитополе.

Разумеется, качество связи у российского оператора (к слову, какого именно — неизвестно, "симки" продавались без идентификационной надписи) соответствует стране-производителю.

"Скорость интернета у этого провайдера такая низкая, что приходится выходить в центр города на проспект Б. Хмельницкого или 50-летия Победы и искать точку, где этот интернет ловит, — говорит горожанин Игорь. — В частном секторе перезвонить с этой карточкой в WhatsApp, телеграм, вайбер не получается".

Многие люди просят телефоны у незнакомых перехожих, чтобы иметь возможность связаться с родителями. Стоит отметить, что приобретение российской "симки" сейчас обойдется уже от 200 гривен. В самом начале её можно было купить по 75 гривен. Впрочем, для этого по-прежнему понадобится оставить еще и данные паспорта.

Добавим, что проблемы появились не только со связью, но и с попытками оккупантов навязать мелитопольцам свое гражданство. От этого уже пострадали коммунальщики предприятия "Чистота", которым массово выдавали по 10 тысяч рублей. Большинство брали деньги, ведь не получали зарплату в течении двух недель. Вскоре после этого им объяснили: раз деньги брали, то готовьтесь и менять паспорта на российские.

Коммунальщиков массово сгоняют в местный ЦНАП

В Запорожской ОВА подчеркивают опасность подобного шага — это может свидетельствовать о желании россиян мобилизировать местное население после паспортизации и отправить мужчин в форме рф на фронт.

Овощи по дешевке

Несмотря на оккупацию, местные аграрии все равно продолжают работать над сбором раннего урожая. Сейчас в Мелитополе большинство цен на овощи и фрукты гораздо ниже, нежели на подконтрольной Украине территории или в россии. Это связано с тем, что основной рынок сбыта продукции перекрыт из-за оккупации, а позволить товару пропасть производители не хотят.

Так, на рынке можно отыскать морковь по 18 грн/кг, молодой картофель — по 13-20 грн/кг, огурцы — по 10 грн/кг, кабачки — по 12 грн/кг. Весьма демократичные цены и на помидоры: красные стоят 55 гривен, желтые — чуть дороже — 65 грн за кило.

Очень дешево распродают клубнику — всего по 55 грн/кг, тогда как в других украинских областях ягода стоит от ста до почти двухсот гривен.

Клубника в Мелитополе

Вместе с этим сильно повысились цены на рыбу. За обычный судак сейчас в Мелитополе просят 240 гривен.

Цена на рыбу в Мелитополе

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в оккупационном городе россияне всячески "кошмарят" местный бизнес. Также мы писали, что именно через Мелитополь в россию вывозится огромное количество украинского зерна.