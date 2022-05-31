Испугалась партизан: после взрыва в Мелитополе "мэр" оккупантов резко захотела в отставку
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В ответ россияне предложили женщине… сдаться спецслужбам Украины
После взрыва, который утром 30 мая переполошил временно оккупированный Мелитополь и местных коллаборантов, предательница Украины, "мэр" Галина Данильченко решила просить отставки.
Как сообщают источники местного издания "РИА Мелитополь", женщина ехала сразу за той машиной Mercedes, под которой разорвалось взрывное устройство, и ей повезло не пострадать при детонации. Но событие все равно резко изменил ее отношение к оккупантам.
В отставку с поста "начальника военно-гражданской администрации" города Галина решила проситься почти сразу же после взрыва, обосновав решение страхом за свою жизнь, но ей назвали условие увольнения, — сдача украинским спецслужбам.
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Так, Данильченко снова передумала, и уже вечером вышла в эфир с прежней позицией.
Напомним, что утром 30 мая в самом центре Мелитополя, неподалеку от "администрации" оккупационной "власти" произошел взрыв, пострадало авто и несколько человек, в числе которых племянница предателя-"губернатора" Евгения Балицкого.
Как сообщал "Телеграф", пострадавшая Евгения Зайцева тоже была среди оккупационных "властей" и имеет проблемы криминального характера.