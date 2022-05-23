Жизнь в оккупации. Мелитополь: бизнес "кошмарят" все сильнее, но всё в городе напоминает об Украине
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В оккупированном городе до сих пор везде можно встретить что-то украинское
Под конец третьего месяца оккупации Мелитополя в Запорожской области россияне не оставляют попыток превратить черешневую столицу Украины в "советский рай", свозят в город российскую и крымскую продукцию, однако при этом вынуждают работать на себя украинских предпринимателей и распродают остатки наворованной отечественной продукции.
В распоряжение "Телеграфа" попали свежие эксклюзивные фото и видео из оккупированного Мелитополя.
Украинскую продукцию продают вместе с российской
Как известно, тех предпринимателей, которые не хотят работать с россиянами, те просто закрывают.
После отказа сети супермаркетов "АТБ" сотрудничать с оккупантами, те захватили помещения магазинов и открыли там свою "Меру". Но многая продукция осталась прежней.
Как и раньше, там до сих пор продают алкоголь с акцизами с гербом Украины:
И знакомое всем Артемовское игристое вино и шампанское, которое производят в Бахмуте Донецкой области. Цены на хороший алкоголь кусаются.
На полках до сих пор есть импортное Leffe и Corona Extra, но появилось очень много "Балтики 7".
Интересен и грузинский лимонад, "украшенный" буквами "Z" на этикетке и крышке:
Завозят в оккупированные южные города мороженое из Крыма и консервы с Дальнего Востока:
Повсюду на полках украинские товары: мука, макароны и соусы "Чумак", Веселовская сметана и масло. Большую часть этой продукции производят на оккупированной территории, а россияне, как известно, кошмарят предпринимателей, позволяя им работать только при условии передачи львиной доли от выручки.
В "Мере" оставили стенд с выпечкой "АТБ", не убрав даже украинских надписей, но продукция там теперь другая, — вместо булочек, слоечек и пицц на прилавке видно соломку, печенье, сушки, пару круассанов.
Зато на удивление в "Мере" можно найти майонез "Своя линия", — собственной марки "АТБ", почти по 50 гривен за пачку.
Морозильники заполняются не аппетитными на вид полуфабрикатами, но много и пустых полок.
А что там люди?
На улицах города можно видеть много советской символики, флагов россии, а также военной техники.
Но иногда радует глаз и сочетание сине-желтых цветов:
Люди потихоньку стараются жить, несмотря ни на что, гуляют в парках с детьми. Точки фаст-фуда уже пару недель как открылись, и на улицы вывели животных детям на потеху.
Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как красное знамя оккупантов в Мелитополе порвалось, не выдержав и месяца.