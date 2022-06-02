Укр

Предатель в Мелитополе плачет из-за жизни в оккупации: ранее он собирал "отряды путина"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Несмотря на обиду на оккупантов, коллаборант продолжает поддерживать россию Новость обновлена 02 июня 2022, 07:46
Несмотря на обиду на оккупантов, коллаборант продолжает поддерживать россию

Мужчина временно выехал из Мелитополя — как говорит "по делам бизнеса"

Расплата всегда находит предателей — как, к примеру, мелитопольского коллаборанта Тараса Генова, еще недавно радостно приветствовавшего "русский мир". На днях к мужчине, возмутившемуся нереальному завышению цен на ритуальные услуги в оккупированном городе, наведались "вежливые люди" с автоматами.

Подробности инцидента сообщили в местном издании "РИА Мелитополь", передает "Телеграф".

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Ситуация вышла из-под контроля после того, как Генов заявил об огромных поборах в коммунальном предприятии "Ритуал", которое нынче подчиняется гауляйтеру Галине Данильченко. Стоимость организации похорон в Мелитополе сейчас огромна, что не нравится местным жителем. Желающий построить "социально справедливое общество" Тарас Генов вызвался быть "рупором народа" и обратился к Данильченко с требованием решить этот вопрос.

Еще одна коллаборантка подошла к теме своеобразно — отправила к нему сначала гражданских людей на разговор, а когда и это не помогло — российских солдат с автоматами.

В своем "слезном" обращении, где описывает всю ситуацию, Генов говорит, что у него по сути "отжали" бизнес.

"Вчера ко мне приехали люди с автоматами и в масках, пытались объяснить, что я делаю неправильно. Попытались отобрать у меня работу — забрали ключи от предприятия и сказали, что мне потом перезвонят, — жалуется коллаборант. — Но в итоге никто не перезвонил. И ситуация сегодня в подвешенном состоянии".

При этом житель Мелитополя продолжает утверждать, что надеется на российскую справедливость и спасение от "нацизма и продажных олигархов". Несмотря на непонимание того, как при таком отношении продолжать строить "социальную справедливость", Тарас Генов не расстается с красной кепкой с серпом и молотом. Местные СМИ сообщают, что он является давним коммунистом.

Чем завершится ситуация, пока неясно. На данный момент Генов выехал из Мелитополя — по его словам, "в командировку".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о недавнем взрыве, прогремевшем в Мелитополе. Отмечается, что это было покушение на ставленников российской власти в городе.

Несмотря на оккупацию, мелитопольцы продолжают ждать освобождения и организовывают партизанские движения. Также на днях горожане провели проукраинский митинг.

Теги:
#Украина #Россия #Запорожская область #Война #Мелитополь #Оккупация #Коллаборанты