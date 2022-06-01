Все предатели: выяснилось, кто еще был во взорванном авто в Мелитополе

Все участники ЧП переметнулись на сторону рф и занимались "гуманитаркой"

Вследствие взрыва, который 30 мая переполошил Мелитополь, пострадало несколько человек. Сначала на фото узнали племянницу предателя-"губернатора" оккупационной "власти" Евгения Балицкого Евгению Зайцеву, теперь же появились данные, что там могла быть дочь еще одного коллаборанта Юрия Волжанина.

Об этом со ссылкой на неофициальные источники пишет местное издание "РИА Мелитополь". Российские пропагандисты утверждали, будто бы в авто подорвались волонтеры, на самом же деле все из взорванного авто были предателями и занимались российской "гуманитаркой".

Законный мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в авто были жители села Терпения Мелитопольского района, которые провозгласили себя новой "властью", — семейная пара, женщина 1994 года рождения и парень 2001 года.

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Терпенье находится всего в 20 километрах от Мелитополя

Женщина получила ранения грудной клетки осколками и контузию, в то время как парень получил переломы голени и множественные осколочные ранения.

Журналисты пишут, что это могла быть дочь Юрия Волжанина с мужем.

52-летний Юрий Волжанин работал воспитателем в интернате Терпения, был уволен со скандалом, а после оккупации региона стал "главой" сельской администрации за свою активную поддержку "русского мира".

Он активно пропагандирует в селе за рф, обещает местным жителям большие зарплаты в рублях и что черешню из Мелитопольского района скоро будут возить напрямую в Москву.

Юрий Волжанин переметнулся к оккупантам

Как известно, утром 30 мая в центре Мелитополя авто предателей подорвалось на ходу, россияне во всем обвинили украинских диверсантов.

Как сообщал "Телеграф", за ним ехало еще одно авто, в котором была "мэр" оккупационной "власти" Галина Данильченко, — после инцидента она попыталась покинуть должность из страха за свою жизнь, но не смогла.