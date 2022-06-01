Настоящий микс: мэр Мелитополя рассказал, кто входит в партизанское движение в оккупации

Противостояние с оккупантами ведут даже гражданские

В Мелитополе, жители которого недавно собрались на очередной проукраинский митинг несмотря на длительную оккупацию, продолжают работать партизаны. При этом в их "состав" входят не только мирные местные жители.

Больше подробностей сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на интервью чиновника изданию "Сегодня".

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По словам Федорова, особо распространяться на тему партизанского движения в регионах российской оккупации не стоит. Эта тема закрыта, в первую очередь, для сохранения в целости и сохранности этих самых отважных людей. Однако нужно подчеркнуть, что количество партизан в Мелитополе — достаточно большое.

Как объясняет чиновник, партизанами можно называть и представителей диверсионно-разведывательных групп со стороны ВСУ, проникающих в город. Также работают на благо Украины и сами мелитопольцы — они и помогают, и самостоятельно проявляют инициативу.

"В движении — "микс" из военных и гражданских", — подчеркнул Федоров.

Как объясняет мэр Мелитополя, у партизан весьма широкий спектр занятий. И это не только диверсии или взрывы, но и сбор важных разведданных. К тому же подобная работа является систематичной, а не единичными эпизодами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что результатом одной из таких атаки недавно стало покушение на гауляйтера Запорожской области Евгений Балицкого. К сожалению, коллаборанту из Мелитополя удалось уцелеть, хотя и пострадало несколько других людей. Также стали известны новые детали инцидента — к примеру то, кто еще находился внутри взорвавшейся машины.