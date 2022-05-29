Жизнь в оккупации. Херсон: россияне подминают под себя город, но безуспешно

На улицах до сих пор можно услышать украинский Гимн

За почти три месяца в оккупации, несмотря на все старания россиян, Херсон не забыл, что он украинский, и люди там продолжают ждать освобождения Вооруженными силами Украины. "Телеграф" собрал развернутый репортаж по обстановке в городе на 29 мая.

В области ведутся "зачистки"

Несколько раз оккупанты пытались организовать в Херсоне видимость "референдума", но не смогли, после чего местные коллаборанты заговорили о прямом "присоединении" к рф, — однако на сегодня риторика вновь изменилась.

Российский гауляйтер Кирилл Стремоусов уже говорит, что вопрос "присоединения" будет решаться ближе к 2023 году.

Тем временем жители Херсонской области массово жалуются, что оккупанты "наводят порядки", похищают проукраинских активистов и по некоторым данным даже убивают их.

Накануне также стало известно, что россияне запретили выезд из оккупированной территории Херсонской области (ранее люди на свой страх и риск, но все же выезжали).

"Природа произвела россию только одну"

На улицах города массово появляются пропагандистские картинки, говорящие будто бы Херсон это российский город.

Пропагандистские плакаты россии в Херсоне

Кроме того, на День защиты детей 1 июня в кинотеатре "Юбилейный" будут бесплатно показывать фильмы, в которых поляки, — главные помощники Украины в войне против россии, — освещены в негативном свете.

Чтобы люди чувствовали себя ближе к рф, Херсонщину также перевели на московское время (сейчас оно такое же, как и киевское, но оккупанты заявляют, что не будут переходить на зимнее время).

Херсон — это Украина!

Херсонцы все же четко знают, что они украинцы, — до сих пор, несмотря на опасность попасть под "зачистку", на улицах города можно услышать звуки Гимна Украины и вновь ставшую популярной народную песню "Ой у лузі червона калина".

Как известно, Херсон был оккупирован еще в первые дни вторжения рф в Украину, 1 марта 2022 года, — до войны там жило около 280 тысяч человек.

Через Херсон оккупанты хотели выйти на Николаев, Одессу и Приднестровье, но уже давно не могут существенно продвинуться на южном направлении. Ранее в Херсоне уже блокировали украинскую связь, пытались ввести рубли и даже заговорили о "мобилизации" местных жителей на войну против Украины.

Херсон на карте боевых действий в Украине

Как сообщал "Телеграф", в Мелитополе россияне избрали другой путь, — пытаются навязать людям ностальгию по СССР.