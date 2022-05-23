Оккупанты наглеют: главный коллаборант Херсонщины сделал тревожное заявление

Ставленники рф в Херсоне заговорили о "бивалютной зоне"

В Херсоне, который временно находится под оккупацией, "власти" заявили о введении в оборот рубля, наравне с гривной. Как сообщает "Телеграф", информация об этом появилась в Telegram-канале российского ресурса "РИА Новости".

Так называемый глава оккупационной администрации в Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 23 мая, заявил, что с этого дня на захваченных территориях региона "официально вводится бивалютная зона". По его словам, рубль начинает ходить наряду с гривной.

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Кроме того, ставленник российских захватчиков Сальдо также сообщил, что в Херсоне в ближайшее время намерены открыть первое отделение одного из российских банков. Самопровозглашенный "глава" Херсонской области заявил, что этот банк начнет принимать заявки на открытие счетов.

Напомним, названа возможная дата проведения так называемых референдумов в захваченных россией районах, в том числе и на территории Херсонской области. Речь идет о "включении" оккупированных населенных пунктов в состав государства-агрессора.

Как ранее сообщал "Телеграф", оккупанты запретили жителям оккупированного Херсона доступ к соцсетям Facebook и Instagram. Помимо этого, уже давно в регионе с большими перебоями работает связь мобильных операторов Украины, тогда как интернет доступен только в определенных местах.