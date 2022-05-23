"Хочу жить в Украине": дедушка из Херсона ярко обломал российских пропагандистов (видео)

Мужчина рассказал, что сам является россиянином, но хочет жить в Украине

Оккупанты, захватившие Херсон завезли в город "международных журналистов", которые пообщались с местными жителями. Однако во время разговора с одним пожилым мужчиной что-то пошло не так.

Соответствующее видео разлетелось по телеграм-каналам.

Мужчина рассказал, что сам является россиянином и родился в Якутии, а "бандеровцев", коими любит пугать роспропаганда, в Херсоне он никогда не видел.

Журналистка в ответ сказала мужчине, что они пытаются показать миру, чего он хочет на самом деле. На что тот не колеблясь ответил, что хочет жить в Украине.

Как сообщалось ранее, российская пропаганда недавно оконфузилась с попыткой выдать мертвого российского солдата за бойца ВСУ. В материале говорилось, что российские солдаты якобы отбили атаку украинского десанта, однако пользователи сети обратили внимание на то, что "убитый украинский спецназовец" носит ремень морской пехоты рф. После этого пропагандисты отредактировали видео и размыли не только лицо убитого оккупанта, но и все тело, однако в кадр все равно попала белая лента, которой россияне обозначают своих солдат.