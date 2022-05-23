"Хочу жити в Україні": дідусь із Херсона яскраво обламав російських пропагандистів (відео)

Чоловік розповів, що сам є росіянином, але хоче жити в Україні

Окупанти, які захопили Херсон, завезли до міста "міжнародних журналістів", які поспілкувалися з місцевими жителями. Однак під час розмови з одним чоловіком похилого віку щось пішло не так.

Відповідне відео розлетілося телеграм-каналами.

Чоловік розповів, що сам є росіянином і народився у Якутії, а "бандерівців", якими любить лякати роспропаганда, у Херсоні він ніколи не бачив.

Журналістка у відповідь сказала чоловікові, що вони намагаються показати світові, що він хоче насправді. На що той, не вагаючись, відповів, що хоче жити в Україні.

Як повідомлялося раніше, російська пропаганда нещодавно осоромилася зі спробою видати мертвого російського солдата за бійця ЗСУ. У матеріалі йшлося, що російські солдати нібито відбили атаку українського десанту, проте користувачі мережі звернули увагу на те, що "убитий український спецпризначенець" носить ремінь морської піхоти рф. Після цього пропагандисти відредагували відео та розмили не лише обличчя вбитого окупанта, а й усе тіло, однак у кадр все одно потрапила біла стрічка, якою росіяни позначають своїх солдатів.