Укр

В Херсонской области оккупанты хотят совершить еще одно военное преступление: детали

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Херсон
Херсон

Оккупанты хотят мобилизировать жителей Херсонской области на войну против Украины

Российские оккупанты намерены пойти на еще одно военное преступление и провести мобилизацию на временно неподконтрольных территориях Херсонской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

По его информации, оккупационная администрация и российская армия продолжают пытаться заставить местных жителей сотрудничать с ними, в частности для этих целей они попытаются провести мобилизацию украинцев в Херсонской области.

В ОК "Юг" напомнили, что такие действия запрещены Женевской конвенцией и расцениваются как военное преступление.

Впрочем, в сообщении отмечается, что россия прибегала к подобной практике и на оккупированных до начала вторжения территориях Донецкой и Луганской областей, а потому существует немалая вероятность, что это будет сделано и в Херсонской области.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Херсоне коллаборанты, провозгласившие себя "властью", ввели в городе "бивалютную зону". То есть российски рубль там начал ходить наряду с гривной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что происходит в Херсоне после прихода российских войск и о том, как живется людям в новых реалиях.

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#Украина #Россия #Херсонская область #Херсон