В Херсонской области оккупанты хотят совершить еще одно военное преступление: детали
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Оккупанты хотят мобилизировать жителей Херсонской области на войну против Украины
Российские оккупанты намерены пойти на еще одно военное преступление и провести мобилизацию на временно неподконтрольных территориях Херсонской области.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".
По его информации, оккупационная администрация и российская армия продолжают пытаться заставить местных жителей сотрудничать с ними, в частности для этих целей они попытаются провести мобилизацию украинцев в Херсонской области.
В ОК "Юг" напомнили, что такие действия запрещены Женевской конвенцией и расцениваются как военное преступление.
Впрочем, в сообщении отмечается, что россия прибегала к подобной практике и на оккупированных до начала вторжения территориях Донецкой и Луганской областей, а потому существует немалая вероятность, что это будет сделано и в Херсонской области.
Как сообщалось ранее, в оккупированном Херсоне коллаборанты, провозгласившие себя "властью", ввели в городе "бивалютную зону". То есть российски рубль там начал ходить наряду с гривной.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что происходит в Херсоне после прихода российских войск и о том, как живется людям в новых реалиях.